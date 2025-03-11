【夜期時段】即月期指最新報２３８５５點，升６０點，高水７３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８００點，升５點，高水１８
點，最新報２３８５５點，升６０點，高水７３點，合約成交１１２９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７７６點，跌２點，高水２１點，最新報８７９５點，升
１７點，高水４０點，合約成交６７６張。
《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇
11/03/2025 17:20
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