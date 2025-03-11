【夜期時段】即月期指最新報２３８５５點，升６０點，高水７３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８００點，升５點，高水１８

點，最新報２３８５５點，升６０點，高水７３點，合約成交１１２９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７７６點，跌２點，高水２１點，最新報８７９５點，升

１７點，高水４０點，合約成交６７６張。

