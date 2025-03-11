《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１１日專訊》加拿大央行公布議息結果，及美國公布ＣＰＩ，料為周三

（１２日）市場焦點。



＊歐洲央行總裁拉加德發表講話，國泰及平安好醫生公布業績＊



各國重要經濟活動方面，七國集團（Ｇ７）外交部長會議舉行（至１４日）。周三本港時間

４：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行及其觀察家年度會議上發表講話。晚上

９：４５ｐｍ，加拿大央行宣布政策利率。



數據方面，周三７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布２月生產者物價指數，月率料

由０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由４﹒２％收窄至４％。８：３０ｐｍ，美國公布

２月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒５％收窄至０﹒３％，年率升幅料由３％收窄至

２﹒９％，經季節調整料由３２４﹒７４升至３２５﹒７３。



在本港，明日公布業績的公司有：國泰航空（００２９３）、越南製造加工出口

（００４２２）、遠大醫藥（００５１２）、山水水泥（００６９１）、招商局置地

（００９７８）、３６１度（０１３６１）、平安好醫生（０１８３３）、中信國際電訊

（０１８８３）、新秀麗（０１９１０）、ＦＩＴ ＨＯＮ ＴＥＮＧ（０６０８８）、艾德韋

宣集團（０９９１９）等。（ｗａ）

