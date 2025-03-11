《日入而息》全國人大閉幕，港股全日僅跌１點北水轉淨流出

《今天重點》
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證監會就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動
韓國投資者據報上月買入港股規模創三年來最高水平；新興市場ＥＴＦ連續五周獲資金流入，中
港流入規模最大
香港保薦人主管協會正式成立，鄧澔暐建議提高回撥機制觸發條件
金澤培稱港鐵（０００６６）票價調整尚待一項數據，今年票價大概維持不變
小鵬汽車（０９８６８）未來續深耕人形機械人，或投入上千億人民幣
傳ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２將在１７日發布，官方暫無回應；投資者欲入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，
據報梁文鋒不急於獲投資
全國人大閉幕，通過政府工作報告；李鴻忠代趙樂際主持閉幕會稱明確目標，傳遞信心力量；文
旅部將對不合理低價遊、強逼購物等進行專項治理；文旅部孫業禮稱去年入境遊客花費接近千億
美元；體育總局表示全國滑雪場客流增逾兩成，消費超３５０億；新加坡銀行指兩會政策基調符
預期，互聯網板塊迎機遇
美媒：中美就６月舉行習特會進行早期討論
王文濤會見美國大型藥廠ＣＥＯ稱冀引進更多先進產品；謝鋒稱英韓等對華投資倍增，「外資撤
離論」宣告破產
華為整頓內部違規招聘，多名產品線負責人被開除；廣藥集團與華為簽署全面戰略合作協議；杭
州本周四舉行ＡＩ與雲產業大會，阿里、華為等將出席
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《即日市況》
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內需股午後急彈，恒指曾倒升終收跌僅１點，北水轉淨流出４０億
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《深滬股市》
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全國人大閉幕，滬指止跌升０﹒４％，兩會期間升２％
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《美元匯價》
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避險情緒高漲美元難反彈，短線買入非美貨幣
歐元最新報１﹒０９０２╱０４，日圓最新報１４７﹒３６╱４０
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《公司業績》
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鷹普精密（０１２８６）全年純利升１０％至６﹒４億元，息８仙
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《公司資訊》
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ＵＴＳ（０６１１３）今早突停牌待發內幕消息，上日股價飆６５％
宏利料至２０２７年其數碼能力將在五年內帶來三倍投資回報；宏利投資推出環球半導體機會基
金，把握ＡＩ增長機遇
嘉里建設（００６８３）緹外累售３５伙，總成交金額逾１０３億元
新地（０００１６）天榮站第二期兩輪銷售共套現逾１５億元
小鵬汽車（０９８６８）未來續深耕人形機械人，或投入上千億人民幣
亞信科技（０１６７５）今年非運營商大模型交付訂單量可達２－３億人民幣
金澤培稱港鐵（０００６６）票價調整尚待一項數據，今年票價大概維持不變
恒生一周港元定存年息高達１０厘，１個月４﹒５厘
晨訊科技（０２０００）２月未經審核收入按月跌２７﹒９％至３０５０萬
陽光房地產基金（００４３５）１８個月可分派收入５億元，每基金分派２７﹒４仙
資策（００４９７）「高臨」盡推２２伙標準單位，入場費９８５萬起
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《國企紅籌》
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華聯國際（００９６９）以２５５萬美元出售牙買加糖廠物業
越秀交通（０１０５２）廣州北二環高速去年路費收入按年跌５﹒９％
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《神州民企》
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大疆、美的（００３００）等企業加入「反內捲」，嚴禁形式主義加班
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《中國要聞》
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全國人大閉幕，通過政府工作報告；李鴻忠代趙樂際主持閉幕會稱明確目標，傳遞信心力量；文
旅部將對不合理低價遊、強逼購物等進行專項治理；文旅部孫業禮稱去年入境遊客花費接近千億
美元；體育總局表示全國滑雪場客流增逾兩成，消費超３５０億；新加坡銀行指兩會政策基調符
預期，互聯網板塊迎機遇
商務部３月３１日召開進口牛肉保障措施調查聽證會
發改委表示「兩新」加力擴圍，支持設施農業更新改造
自然資源部優先將存量閒置土地納入土地儲備計劃
人行３７７億逆回購利率持平，淨回籠５億元
深圳鯤鵬青年創新創業項目開放申報，最高可獲百萬資助
傳ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２將在１７日發布，官方暫無回應；投資者欲入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，
據報梁文鋒不急於獲投資
華為整頓內部違規招聘，多名產品線負責人被開除；廣藥集團與華為簽署全面戰略合作協議；杭
州本周四舉行ＡＩ與雲產業大會，阿里、華為等將出席
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒７％，台積電挫近３％
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《大國博弈》
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王文濤會見美國大型藥廠ＣＥＯ稱冀引進更多先進產品；謝鋒稱英韓等對華投資倍增，「外資撤
離論」宣告破產
中美關稅談判傳卡在較低級別，如何更好推進未達一致
美眾院通過議案限制國土安全部買中國製造電池
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《國際要聞》
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俄烏互相發動大規模無人機攻擊，停火進程蒙陰影
應國際刑事法院要求，菲律賓警方拘捕前總統杜特爾特
加拿大安大略省向美國電力用戶徵２５％附加費
美國能源部長表示特朗普準備制裁伊朗石油生產；特朗普將舉行商界圓桌會議，欲化解關稅引發
的不滿；特朗普稱會買一輛特斯拉汽車以示對馬斯克的支持；參加特朗普就職典禮的５名超級富
豪身家大縮水
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《外圍經濟》
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印尼盾及泰銖下跌，印尼央行出手干預市場
日本去年第四季經濟增長率被下修，央行加息或更謹慎；日本財務大臣表示國債孳息率上升並不
完全是壞事；日本麥當勞門店部分單品加價，能源、物流等成本續長
社交平台Ｘ多次故障，馬斯克聲稱遭到烏克蘭網絡攻擊
大摩和高盛下調美國經濟增長預期；美債漲勢擴大，美國經濟放緩擔憂激發投資者避險需求
高盛預計加拿大央行將再減息０﹒２５厘
甲骨文第三財季營收增長６％，遜預期，盤後股價跌
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《其他消息》
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國家生態環境部研究協助香港，部分垃圾運往內地處理
劉凱旋稱香港營商新機遇可有效賦能四川企業國際化
屋宇署擬重啟新界豁免管制屋宇僭建物申報，冀年底落實；已拆除７２萬個僭建物，４﹒３萬個
危險或棄置招牌
戶戶送撤出香港，黃家和稱餐飲外賣市場收縮影響外賣平台生意
旺角新寶戲院４月１日結業，院線僅剩屯門凱都戲院
沙田官中２３學生赴韶關交流後爆急性腸胃炎，當局追查感染源頭
韓國投資者據報上月買入港股規模創三年來最高水平；新興市場ＥＴＦ連續五周獲資金流入，中
港流入規模最大
證監會就個別重複認購新股個案如發現不當行為，將採取適當行動
陳茂波稱未計劃調整稅制，將利用北都加強與深圳科研合作
香港保薦人主管協會正式成立，鄧澔暐建議提高回撥機制觸發條件
黃昕然稱當局希望「聯廈聯管」試驗計劃具靈活性
中原按揭料樓市轉旺帶動次季按揭及按保取用貸款量升；經絡指新批按揭保險宗數及金額創３、
４個月新高
銷監局成功檢控新樓賣家違例，罰款２﹒６萬元
前筲箕灣街市擬改劃建私樓，發展用地面積約１４５０平方米
晉達資產指現稱中資股反彈浪潮已過為時尚早，料今年市場續波動
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