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12/03/2025 09:15

期指高開５點報２３７９８，國指期貨跌１６點報８７５９

　　《經濟通通訊社１２日專訊》期指高開５點報２３７９８，國指期貨低開１６點報８７５９
，科指期貨高開２４點報６００４。

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