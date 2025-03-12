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期貨新聞

12/03/2025 16:46

即月期指最後交易價２３６３９跌１５４點，成交１１５４３２張

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２３６３９，跌１５４點，高水３９點，
成交１１５４３２張。即月國指期貨最後交易價８６８８，跌８７點，高水６點，成交
９３２９７張。另外，即月科指期貨最後交易價５８６４，跌１１６點，高水１９點，成交
１５０７８２張。

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