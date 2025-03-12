【夜期時段】即月期指最新報２３６８４點，升４５點，高水８４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６４２點，升３點，高水４２

點，最新報２３６８４點，升４５點，高水８４點，合約成交５３８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６９５點，升７點，高水１３點，最新報８７１０點，升

２２點，高水２８點，合約成交３７１張。

