【夜期時段】即月期指最新報２３６８４點，升４５點，高水８４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６４２點，升３點，高水４２
點，最新報２３６８４點，升４５點，高水８４點，合約成交５３８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６９５點，升７點，高水１３點，最新報８７１０點，升
２２點，高水２８點，合約成交３７１張。
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12/03/2025 17:20
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12/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２３６３９跌１５４點，成交１１５４３２張
12/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３６３９跌１５４點，高水３９點
12/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５８４﹒０，升７點
12/03/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５８９﹒８升近１３點
12/03/2025 09:15 期指高開５點報２３７９８，國指期貨跌１６點報８７５９
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