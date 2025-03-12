《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，東方海外、太古系公布業績

《經濟通通訊社１２日專訊》美國公布ＰＰＩ，東方海外、太古系及九倉公布業績，料為周

四（１３日）市場焦點。



＊歐洲央行管委發表講話，歐元區公布工業生產＊



各國重要經濟活動方面，西班牙經濟大臣奎爾波邀請歐盟各國財長討論競爭力問題。周四本

港時間１０：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁瓊斯參加一個研討會。５：００ｐｍ，歐洲央行管委

暨芬蘭央行總裁雷恩發表講話。５：５０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加保險和職業養老金

管理局（ＥＩＯＰＡ）可持續金融會議２０２５年會的爐邊談話。



數據方面，周四４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布第四季工業生產；第四季生產

者物價指數。６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產，年率跌幅料由２％收窄至０﹒８％，經

季節調整月率料由下滑１﹒１％改善至升０﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布２月生產者物價指

數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由３﹒５％收窄至３﹒３％；連續申請

失業救濟金人數料由１８９﹒７萬降至１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬

升至２２﹒５萬。



在本港，明日公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）、太古股份公司Ａ

（０００１９），太古股份公司Ｂ（０００８７）、太古地產（０１９７２）、九龍倉集團

（００００４）等。（ｗａ）

