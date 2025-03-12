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12/03/2025 19:27

《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，東方海外、太古系公布業績

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國公布ＰＰＩ，東方海外、太古系及九倉公布業績，料為周
四（１３日）市場焦點。
　
＊歐洲央行管委發表講話，歐元區公布工業生產＊
　
　　各國重要經濟活動方面，西班牙經濟大臣奎爾波邀請歐盟各國財長討論競爭力問題。周四本
港時間１０：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁瓊斯參加一個研討會。５：００ｐｍ，歐洲央行管委
暨芬蘭央行總裁雷恩發表講話。５：５０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加保險和職業養老金
管理局（ＥＩＯＰＡ）可持續金融會議２０２５年會的爐邊談話。
　
　　數據方面，周四４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布第四季工業生產；第四季生產
者物價指數。６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產，年率跌幅料由２％收窄至０﹒８％，經
季節調整月率料由下滑１﹒１％改善至升０﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布２月生產者物價指
數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由３﹒５％收窄至３﹒３％；連續申請
失業救濟金人數料由１８９﹒７萬降至１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬
升至２２﹒５萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）、太古股份公司Ａ
（０００１９），太古股份公司Ｂ（０００８７）、太古地產（０１９７２）、九龍倉集團
（００００４）等。（ｗａ）

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