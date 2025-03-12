《日入而息》國泰去年多賺１％至９９億增派息，商務部約談沃爾瑪

《今天重點》
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國泰（００２９３）全年純利升１％至９８﹒８８億元，派息０﹒４９元；去年燃油成本總額升
一成，燃油對沖收益減至３５００萬元；去年客運收益增１２％，香港快運盈轉虧４億元；國泰
航空料長途票價趨正常化，香港快運長遠料轉賺
阿里巴巴（０９９８８）蔡崇信稱ＡＩ開源開放將讓中小企業受益；速賣通今年加碼品牌出海，
扶植千個新品牌突破年銷額百萬美元
傳內地電動車企阿維塔科技擬來港上市，籌資７８億元
宜聯生物傳考慮最快明年在港上市
穆迪維持香港銀行業負面評級展望，資產風險及盈利壓力上升
滙豐指ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮下環球新興市場基金增美團阿里等持倉
商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價；沃爾瑪要求降價，中國紡織品商會表示
將採措施維護利益；回應商務部約談沃爾瑪，外交部建議向主管部門了解
美國眾議院通過臨時撥款法案，將交參議院表決；美國教育部逾一半員工將被強制休假；特朗普
會見美企ＣＥＯ，稱關稅將產生巨大正面影響；特朗普淡化市場動盪，表示美國不會陷入衰退
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《即日市況》
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港股午後續偏軟恒指跌１８１點收２３６００，北水淨流入２６２億
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒２３％，大摩料中國經濟次季起再走弱
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《美元匯價》
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美元跌勢未完，短線續買歐元及英鎊
歐元最新報１﹒０９１９╱２０，日圓最新報１４８﹒６４╱６６
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《公司業績》
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３６１度（０１３６１）全年純利升１９﹒５％，息減至１０港仙
中信國際電訊（０１８８３）去年純利按年跌２６％，派末期息１２﹒８仙
第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ去年純利按年升４１﹒４％
國泰（００２９３）全年純利升１％至９８﹒８８億元，派息０﹒４９元；去年燃油成本總額升
一成，燃油對沖收益減至３５００萬元；去年客運收益增１２％，香港快運盈轉虧４億元
艾德韋宣集團（０９９１９）全年純利跌２６﹒６％，末期息連特息７仙
越南製造加工出口（００４２２）全年盈轉虧３８４﹒４萬美元，不派息
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《公司資訊》
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宜聯生物傳考慮最快明年在港上市
傳內地電動車企阿維塔科技擬來港上市，籌資７８億元
國泰（００２９３）今年客運航點逾１００個，年底前增最多４０００人；料今年票價續正常化
，快運長遠料轉賺；２０２６年到期有擔保可轉換債券轉換價調整為７﹒５５元
泰晤士水務或面臨破產，傳尋求長建（０１０３８）為潛在買家
九台農商銀行（０６１２２）開市前停牌，待公布內幕消息
工商銀行（０１３９８）８００億科技創新基金啟動，加大支持民營經濟
Ｍｏｘ Ｂａｎｋ美元活期存款年利率高達３％
美團（０３６９０）等入股硅基流動，後者為生成式ＡＩ設施提供商
聯想（００９９２）旗下基金等入股具身智能公司它石智航
阿里巴巴（０９９８８）蔡崇信稱ＡＩ開源開放將讓中小企業受益；速賣通今年加碼品牌出海，
扶植千個新品牌突破年銷額百萬美元
吉利（００１７５）ＥＸ５正式登陸澳洲及新西蘭市場
富衛集團去年錄稅後淨利潤２４００萬美元，首次扭虧
小米（０１８１０）否認ＳＵ７ Ｐｒｏ需時１１個月交付，將盡可能提拉產能
星展香港目標在２０２７年財富管理業務收入增加一倍
滙豐指ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮下環球新興市場基金增美團阿里等持倉；滙豐范卓雲稱中國股市仍
具進一步重估空間，看好人工智能等主題
傳京東ＭＡＬＬ覓舖攻港，香港申請京東秒送、達達等商標
伍集成集團優悠台租轉賣８伙，入場價１７７５萬元起
上海男子向火鍋小便，海底撈（０６８６２）對事後光顧食客給予１０倍現金補償
開拓藥業（０９９３９）附屬蘇州開拓與涂麥科技訂立品牌與銷售運營合作協議
國富創新（００２９０）改名為「國富量子」，下周一起生效
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《國企紅籌》
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新華保險（０１３３６）首兩月原保險保費收入按年增長２９％
興證國際（０６０５８）獲非承諾性銀行授信最多３０億元
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《神州民企》
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陽光１００中國（０２６０８）高等法院已於今日撤回清盤呈請
蔚來（０９８６６）據報裁減服務及終端銷售等部門員工
建業地產（００８３２）２月物業合同銷售額按年增加４６﹒７％
優必選（０９８８０）等發布科研人形機器人「天宮行者」，售２９﹒９萬
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《中國要聞》
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國台辦堅決反對任何形式的美台軍事聯繫；「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住；創新政
策措施，持續推進兩岸交流合作
外交部表示中伊俄副外長周五就伊朗核問題北京會晤
三部門促進環保裝備製造業發展向綠色低碳全面升級
商務部要求廣交會對鄉村振興特色產品展位費減免
財政部三個月及六個月期貼現國債中標利率創逾一年高
工信部全面加強製造業增品種、提品質、創品牌工作；擴大５Ｇ規模化應用，加快６Ｇ研發進程
人行１７５４億逆回購利率持平，淨回籠１７７８億
上交所發布行動方案，引導行業踐行中國特色金融文化
官媒指存量房收儲政策重大突破，模式多元化將落地
交易商協會表示擴大民企債券融資規模，力挺做優做大做強
內地免銀行間人民幣外匯市場長期限衍生品交易手續費
北京國際電影節４月１８－２６日舉辦
深圳促進風投創投發展，推動社保基金加大私募創投布局；落實外商投資企業投資獎勵，按金額
最高獎五千萬；實施零售額增長獎勵，每增長１億元獎５０萬
中國（廣州）跨境電商交易會８月１５日至１７日舉辦
奔馳智駕車傳配備中國禾賽科技激光雷達傳感器，禾賽科技美股暴漲
余承東稱首款搭載原生鴻蒙正式版手機將於下周推出
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《寶島快訊》
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台股收升１％，傳台積電邀英偉達等投資運營英特爾廠
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《大國博弈》
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商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價；沃爾瑪要求降價，中國紡織品商會表示
將採措施維護利益；回應商務部約談沃爾瑪，外交部建議向主管部門了解
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《國際要聞》
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也門胡塞武裝恢復軍事打擊行動，以色列船隻為目標
丹麥郵政年底停信件投遞服務，轉型專注包裹送遞
美國眾議院通過臨時撥款法案，將交參議院表決；美國教育部逾一半員工將被強制休假；特朗普
會見美企ＣＥＯ，稱關稅將產生巨大正面影響；特朗普淡化市場動盪，表示美國不會陷入衰退
歐盟將從下個月起對美國商品徵反制關稅
澳洲總理阿爾巴尼斯稱不會對美國實施對等關稅
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《外圍經濟》
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植田和男稱市場對利率預期與日本央行觀點大致一致
美國１月份職位空缺達７７４萬個，高於預期；橋水基金創辦人表示美國債務面臨非常嚴重供需
問題
保時捷去年淨利潤下跌３０﹒４％，計劃再裁員二千人
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《其他消息》
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「六合彩之父」夏春秋逝世，享年９３歲
交諮會指電車客量續跌，加價可改善營運對乘客影響不大
公司註冊處資料外洩，私隱公署稱不涉違規但敦促全面檢視系統
再多兩間中學師生赴韶關交流後爆腸胃炎，累計５２人不適
穆迪維持香港銀行業負面評級展望，資產風險及盈利壓力上升
陳茂波料今年新股集資額最多二百億美元，資金是創科發展重要因素
甯漢豪稱今年落實降低建造成本措施，包括由政府中央採購建材
許正宇稱３﹒２６再辦「裕澤香江」，３月底定為財富與投資盛薈周
醫管局指公院藥物配發期將縮短至最多２４周，料每年可省千萬成本
金管局表示去年下半年銀行委託收數公司處理帳戶大增２５％
已故賭王何鴻燊尖沙咀地盤放售，意向價８８００萬元
桌球大獎賽後汲取教訓，羅淑佩要求體育園日後安排發言人解釋
教育局表示小一學生減有序降學校數目，將刪「特別視學」救校方案
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