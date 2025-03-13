《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社１３日專訊》美國通脹數據放緩釋除部分市場憂慮，美股三大指數昨日

（１２日）收市各有升跌，道指跌８２﹒５５點或０﹒２０％，報４１３５０﹒９３點；標普

５００指數升２７﹒２３點或０﹒４９％，報５５９９﹒３０點；納指升２１２﹒３５點或

１﹒２２％，報１７６４８﹒４５點。港股方面，恆生指數收市報２３４６２，跌１３７點或

０﹒６％，成交２３３８億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間１４日凌晨１：３０ａｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛

和德國央行總裁納格爾就「增長：歐洲的警鐘？」發表演講。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產，年率跌幅料由２％收窄至

０﹒８％，經季節調整月率料由下滑１﹒１％改善至升０﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布２月

生產者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由３﹒５％收窄至

３﹒３％；連續申請失業救濟金人數料由１８９﹒７萬降至１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金

人數料由２２﹒１萬升至２２﹒５萬。



在美國，今日公布業績的公司有：富途控股（ＵＳ﹒ＦＵＴＵ）、極光（ＵＳ﹒ＪＧ）、昱

輝陽光（ＵＳ﹒ＳＯＬ）、微博（ＵＳ﹒ＷＢ）等。（ｗａ）

