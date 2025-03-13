期指高開４６點報２３６８５，國指期貨升２６點報８７１４

《經濟通通訊社１３日專訊》期指高開４６點報２３６８５，國指期貨高開２６點報
８７１４，科指期貨高開６點報５８７０。
《經濟通通訊社１３日專訊》期指高開４６點報２３６８５，國指期貨高開２６點報
13/03/2025 09:15
《經濟通通訊社１３日專訊》期指高開４６點報２３６８５，國指期貨高開２６點報
８７１４，科指期貨高開６點報５８７０。
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下一篇新聞︰13/03/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６１１﹒０升６﹒３點
13/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２３４８８跌１５１點，成交１０８４２７張
13/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３４８８跌１５１點，高水２５點
13/03/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５８３﹒２５跌２１﹒５點
13/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７３６１８張減７４４６張
13/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４４６４１張減９０５８張
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