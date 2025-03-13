即月期指最後交易價２３４８８跌１５１點，高水２５點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３４８８，跌１５１點，高水２５點，
暫成交１０８２３５張。即月國指期貨最後交易價８６４４，跌４４點，高水３點，暫成交
７９８１０張。另外，即月科指期貨最後交易價５７４６，跌１１８點，低水２點，暫成交
１４２３３４張。
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13/03/2025 16:31
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