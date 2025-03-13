即月期指最後交易價２３４８８跌１５１點，成交１０８４２７張

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３４８８，跌１５１點，高水２５點，
成交１０８４２７張。即月國指期貨最後交易價８６４４，跌４４點，高水３點，成交
７９７６０張。另外，即月科指期貨最後交易價５７４６，跌１１８點，低水２點，成交
１４２３３４張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
13/03/2025 16:46
《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３４８８，跌１５１點，高水２５點，
成交１０８４２７張。即月國指期貨最後交易價８６４４，跌４４點，高水３點，成交
７９７６０張。另外，即月科指期貨最後交易價５７４６，跌１１８點，低水２點，成交
１４２３３４張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰13/03/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３５２７點，升３９點，高水６４點
下一篇新聞︰13/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３４８８跌１５１點，高水２５點
13/03/2025 09:15 期指高開４６點報２３６８５，國指期貨升２６點報８７１４
13/03/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６１１﹒０升６﹒３點
13/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７３６１８張減７４４６張
13/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４４６４１張減９０５８張
13/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２７３４３張，減３８２８張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N