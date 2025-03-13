【夜期時段】即月期指最新報２３５２７點，升３９點，高水６４點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４９１點，升３點，高水２８

點，最新報２３５２７點，升３９點，高水６４點，合約成交２７２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６５０點，升６點，高水９點，最新報８６５８點，升

１４點，高水１７點，合約成交１４５張。

