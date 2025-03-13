《日入而息》港交所擬降「大價股」每手股數，九倉轉蝕逾３２億元

《今天重點》
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傳港交所（００３８８）研降低投資者購買部分本地最貴股份門檻，以刺激成交；「大價股」買
賣手數有望下降，專家料增散戶參與度但總體作用不大
太古全年少賺８５％至４３億元，太Ａ（０００１９）派息２﹒１元，太Ｂ（０００８７）派４
２仙；太古去年基本溢利按年跌７１％至１０４﹒７億元；香港仍最適合集團發展，醫健板塊擬
增投入
太古地產（０１９７２）盈轉虧蝕７﹒７億，派第二次中期息７６仙；去年基本溢利跌４２％，
香港零售租金收入跌３％；本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄
九倉（００００４）去年盈轉虧蝕３２﹒２億元，派息０﹒２元；去年基礎淨盈利跌２２％，投
資物業重估減值淨額增２﹒７倍
平醫（０１８３３）去年ＡＩ投入至少２５００萬元人幣，料續投入以利好業績
微博（０９８９８）去年第四季經調整盈利升近４０％，全年升逾６％
傳Ａｒｅｓ有意以折讓價向銀行收購新世界（０００１７）部分債務；內地監管機構據報要求四
大內銀撐新世界，敦促鄭家純避免債務重組
百威亞太（０１８７６）續炒人，據報計劃今年裁員數千人削減成本約１５％
傳油塘灣巨無霸項目分４期發展，逐步申補地價降風險
人行３５９億逆回購利率持平，淨回籠６８６億；實施好適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息；支
持資本市場穩定發展，健全房地產金融制度；研究創設新工具，重點支持科技創新投融資等
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《即日市況》
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恒指全日跌１３７點收報２３４６２，中芯挫半成狠穿廿天線領跌
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒３９％兩連跌，半導體、ＡＩ板塊調整
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《美元匯價》
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歐元最新報１﹒０９７３╱７４，日圓最新報１４８﹒１０╱１２
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《公司業績》
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九倉（００００４）去年盈轉虧蝕３２﹒２億元，派息０﹒２元；去年基礎淨盈利跌２２％，投
資物業重估減值淨額增２﹒７倍
太古全年少賺８５％至４３億元，太Ａ（０００１９）派息２﹒１元，太Ｂ（０００８７）派４
２仙；太古去年基本溢利按年跌７１％至１０４﹒７億元
太古地產（０１９７２）盈轉虧蝕７﹒７億，派第二次中期息７６仙；去年基本溢利跌４２％，
香港零售租金收入跌３％
微博（０９８９８）去年第四季經調整盈利升近４０％，全年升逾６％
越秀交通基建（０１０５２）全年純利跌１４﹒２％，派息１３港仙
順豐房託（０２１９１）去年可供分派收入升１﹒９％，末期每基金派１２﹒６９仙
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《公司資訊》
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英矽智能傳擬來港上市，完成Ｅ輪融資引入華平投資等
太古（０００１９）（０００８７）香港仍最適合集團發展，醫健板塊擬增投入
太地（０１９７２）本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄
易生活（００２２３）趙振中獲委任為董事會副主席及董事會代理主席
連成科技（０８６３５）開市前停牌，待發內幕消息
阿里（０９９８８）推出ＡＩ旗艦應用「新夸克」，升級成「ＡＩ超級框」；工商聯－中行民營
座談會舉行，阿里等１２民企代表參加
工行（０１３９８）等內銀存款利率倒掛，短期存款利率高於長期
小鵬（０９８６８）何小鵬稱汽車行業不應捲低價格、低質量、捲員工
渣打集團（０２８８８）在港舉行策略會議，探討大灣區及創新科技機遇
平醫（０１８３３）去年ＡＩ投入至少２５００萬元人幣，料續投入以利好業績
惠礜將長和（００００１）評級納入正面觀察名單，出售港口業務令財務狀況改善
新秀麗（０１９１０）持續推動美國雙重上市工作，預告零售客流放緩或令利潤下跌
百威亞太（０１８７６）續炒人，據報計劃今年裁員數千人削減成本約１５％
傳港交所（００３８８）研降低投資者購買部分本地最貴股份門檻，以刺激成交；港交所已於２
０２４年實現碳中和目標
保誠保險委任首席風險總監及總法律顧問
傳Ａｒｅｓ有意以折讓價向銀行收購新世界（０００１７）部分債務；內地監管機構據報要求四
大內銀撐新世界，敦促鄭家純避免債務重組
獅騰（０２５６２）Ｇｅｅｎｅ平台技術升級，稱ＡＩ生成回應時間少於１秒
周大福（０１９２９）鄭炳熙４月初起卸任首席財務官，但續任執董
恒生（０００１１）成為科技園公司首家綠色夥伴銀行
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《國企紅籌》
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大悅城地產（００２０７）去年合同銷售總金額按年升１３﹒６％
復旦張江（０１３４９）鹽酸氨酮戊酸顆粒劑臨床研究完成首例受試者入組
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《神州民企》
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融信（０２２０７）私有化料明日生效，下周二盤後退市
中國春來（０１９６９）擬部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１模型優化教學
據報世茂集團（００８１３）境外債務計劃獲香港法院批准；境外債務重組計劃獲高院批准
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《中國要聞》
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越南擬修改規定迎接中國商飛飛機進入當地市場
駐泰大使韓志強稱二千多名中國籍電騙疑犯已遣返回國
中國印鈔造幣集團表示從未發售虛擬貨幣，謹防上當受騙
清潔能源專項資金管理辦法調整非常規天然氣開採獎補
去年２２個自貿區ＦＤＩ為２８２億美元，佔比提升
首２月北京出口增５﹒５％，京津冀出口逾２千億新高；深圳２月ＣＰＩ同比降０﹒８％，核心
ＣＰＩ升轉降；首２月深圳機場口岸出入境１００萬人次，按年增３５％
人行３５９億逆回購利率持平，淨回籠６８６億；實施好適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息；支
持資本市場穩定發展，健全房地產金融制度；研究創設新工具，重點支持科技創新投融資等
近兩周７６隻信用債取消發行，投標「發飛」現象出現
瑞銀出售３６％瑞信證券股權予北京國資獲中證監批准
廣電總局發布管理提示：微短劇創作不能一味求「爽」
南沙搶人才，應屆畢業生面試享免費住宿、路費補貼等
上海樂高樂園「樂高大飛車」等八成騎乘項目完成安裝
跨國公司本外幣一體化資金池試點擴至天津等１６省市
小馬智行開啟北京南站自動駕駛接送服務，首次到市區
王琦擔任高盛中國內地二級市場股票業務主管
華為下周四舉行新品發布會推出原生鴻蒙正式版手機；余承東稱２０２５款問界Ｍ９、問界Ｍ８
訂單遠超預期
潞晨科技推Ｏｐｅｎ－Ｓｏｒａ２﹒０，訓練成本僅百五萬
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒４２％，報２１９６１﹒６８點
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《大國博弈》
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德媒再提新冠病毒實驗室洩漏論調，京反對政治操弄
商務部敦促美方盡快取消鋼鋁２３２措施；中美一直保持溝通，解決經貿爭議須平等互利；沃爾
瑪對要求降價情況進行了說明；藥監局指中國從未向北美出口芬太尼類藥品；保德信表示關稅或
加劇全球製造業競爭，惟債市機會仍存
因美納回應基因測序儀被禁輸華表示充分尊重中方決定
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《國際要聞》
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波蘭總統呼籲美國在當地部署核武器
據報卡尼周五將宣誓就任加拿大總理，還擊美國關稅戰
墨西哥總統辛鮑姆對美國鋼鋁關稅選擇以靜制動
愛爾蘭總理訪白宮，遭特朗普當面追討貿易逆差
美國將回應歐盟針對鋼鋁關稅採取的反制措施
被關稅戰牽連，道富恐失瑞士養老金託管業務
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《外圍經濟》
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植田和男講話，日本１０年期國債期貨跌至１６年最低；日本投資者上周淨買入海外股票規模創
紀錄第二高
歐洲股市上漲，烏克蘭接受美國斡旋的停火協議
特朗普上任首月，美國預算赤字較去年同期增４％；美國股指期貨轉跌，經濟前景及關稅擔憂持
續
Ｐｕｍａ宣布全球裁員５００人，中國和美國需求疲軟
英特爾盤前大漲９％，此前宣布任命新ＣＥＯ
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《其他消息》
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「大價股」買賣手數有望下降，專家料增散戶參與度但總體作用不大
保監局與金管局就指數型萬用壽險發布指引明確監管框架
史秀美稱進入ＡＩ大時代，創新不僅是追求、還是必要，甚至為生存
梁振英稱內地城市與特區合作仍有大量工作需完成
夏寶龍會見科大沈向洋及葉玉如，冀積極參與北都建設
韶關考察團爆腸胃炎，教育局為安全起見停用涉事餐廳；林緯遜稱諾如病毒趨活躍，交流團學生
或出發前已受感染
澳門衛生局指台中氣爆事故受傷２歲女童上周五離世
利嘉閣指財案後新盤小陽春，３月一手登記直指二千宗
Ｃ朗拿度足球旗艦店進駐時代廣場，呎租逾１５０元
邱達根稱未來２０年為ＡＩ時代，如何利用好ＡＩ至為重要
傳油塘灣巨無霸項目分４期發展，逐步申補地價降風險
去年製造業工業生產指數上升０﹒８％
嚴滌宇稱數碼港ＡＩ超算中心第二期年內落成；廖永超稱數碼經濟已成為全球經濟發展核心領域
；鄧淑明稱港金融科技發展蓬勃，初創公司數量創新高
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（ｚｚ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情