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期貨新聞

13/03/2025 19:29

《日入而息》港交所擬降「大價股」每手股數，九倉轉蝕逾３２億元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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傳港交所（００３８８）研降低投資者購買部分本地最貴股份門檻，以刺激成交；「大價股」買
賣手數有望下降，專家料增散戶參與度但總體作用不大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古全年少賺８５％至４３億元，太Ａ（０００１９）派息２﹒１元，太Ｂ（０００８７）派４
２仙；太古去年基本溢利按年跌７１％至１０４﹒７億元；香港仍最適合集團發展，醫健板塊擬
增投入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古地產（０１９７２）盈轉虧蝕７﹒７億，派第二次中期息７６仙；去年基本溢利跌４２％，
香港零售租金收入跌３％；本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄　　　　　
九倉（００００４）去年盈轉虧蝕３２﹒２億元，派息０﹒２元；去年基礎淨盈利跌２２％，投
資物業重估減值淨額增２﹒７倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平醫（０１８３３）去年ＡＩ投入至少２５００萬元人幣，料續投入以利好業績　　　　　　　
微博（０９８９８）去年第四季經調整盈利升近４０％，全年升逾６％　　　　　　　　　　　
傳Ａｒｅｓ有意以折讓價向銀行收購新世界（０００１７）部分債務；內地監管機構據報要求四
大內銀撐新世界，敦促鄭家純避免債務重組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百威亞太（０１８７６）續炒人，據報計劃今年裁員數千人削減成本約１５％　　　　　　　　
傳油塘灣巨無霸項目分４期發展，逐步申補地價降風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行３５９億逆回購利率持平，淨回籠６８６億；實施好適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息；支
持資本市場穩定發展，健全房地產金融制度；研究創設新工具，重點支持科技創新投融資等　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日跌１３７點收報２３４６２，中芯挫半成狠穿廿天線領跌
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬綜指收跌０﹒３９％兩連跌，半導體、ＡＩ板塊調整
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元最新報１﹒０９７３╱７４，日圓最新報１４８﹒１０╱１２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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九倉（００００４）去年盈轉虧蝕３２﹒２億元，派息０﹒２元；去年基礎淨盈利跌２２％，投
資物業重估減值淨額增２﹒７倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古全年少賺８５％至４３億元，太Ａ（０００１９）派息２﹒１元，太Ｂ（０００８７）派４
２仙；太古去年基本溢利按年跌７１％至１０４﹒７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古地產（０１９７２）盈轉虧蝕７﹒７億，派第二次中期息７６仙；去年基本溢利跌４２％，
香港零售租金收入跌３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微博（０９８９８）去年第四季經調整盈利升近４０％，全年升逾６％　　　　　　　　　　　
越秀交通基建（０１０５２）全年純利跌１４﹒２％，派息１３港仙　　　　　　　　　　　　
順豐房託（０２１９１）去年可供分派收入升１﹒９％，末期每基金派１２﹒６９仙　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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英矽智能傳擬來港上市，完成Ｅ輪融資引入華平投資等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古（０００１９）（０００８７）香港仍最適合集團發展，醫健板塊擬增投入　　　　　　　
太地（０１９７２）本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄　　　　　　　　
易生活（００２２３）趙振中獲委任為董事會副主席及董事會代理主席　　　　　　　　　　　
連成科技（０８６３５）開市前停牌，待發內幕消息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）推出ＡＩ旗艦應用「新夸克」，升級成「ＡＩ超級框」；工商聯－中行民營
座談會舉行，阿里等１２民企代表參加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工行（０１３９８）等內銀存款利率倒掛，短期存款利率高於長期　　　　　　　　　　　　　
小鵬（０９８６８）何小鵬稱汽車行業不應捲低價格、低質量、捲員工　　　　　　　　　　　
渣打集團（０２８８８）在港舉行策略會議，探討大灣區及創新科技機遇　　　　　　　　　　
平醫（０１８３３）去年ＡＩ投入至少２５００萬元人幣，料續投入以利好業績　　　　　　　
惠礜將長和（００００１）評級納入正面觀察名單，出售港口業務令財務狀況改善　　　　　　
新秀麗（０１９１０）持續推動美國雙重上市工作，預告零售客流放緩或令利潤下跌　　　　　
百威亞太（０１８７６）續炒人，據報計劃今年裁員數千人削減成本約１５％　　　　　　　　
傳港交所（００３８８）研降低投資者購買部分本地最貴股份門檻，以刺激成交；港交所已於２
０２４年實現碳中和目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保誠保險委任首席風險總監及總法律顧問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳Ａｒｅｓ有意以折讓價向銀行收購新世界（０００１７）部分債務；內地監管機構據報要求四
大內銀撐新世界，敦促鄭家純避免債務重組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
獅騰（０２５６２）Ｇｅｅｎｅ平台技術升級，稱ＡＩ生成回應時間少於１秒　　　　　　　　
周大福（０１９２９）鄭炳熙４月初起卸任首席財務官，但續任執董　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）成為科技園公司首家綠色夥伴銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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大悅城地產（００２０７）去年合同銷售總金額按年升１３﹒６％　　　　　　　　　　　　　
復旦張江（０１３４９）鹽酸氨酮戊酸顆粒劑臨床研究完成首例受試者入組　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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融信（０２２０７）私有化料明日生效，下周二盤後退市　　　　　　　　　　　　　　　
中國春來（０１９６９）擬部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｒ１模型優化教學　　　　　　　　　
據報世茂集團（００８１３）境外債務計劃獲香港法院批准；境外債務重組計劃獲高院批准
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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越南擬修改規定迎接中國商飛飛機進入當地市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駐泰大使韓志強稱二千多名中國籍電騙疑犯已遣返回國　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國印鈔造幣集團表示從未發售虛擬貨幣，謹防上當受騙　　　　　　　　　　　　　　　　　
清潔能源專項資金管理辦法調整非常規天然氣開採獎補　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年２２個自貿區ＦＤＩ為２８２億美元，佔比提升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首２月北京出口增５﹒５％，京津冀出口逾２千億新高；深圳２月ＣＰＩ同比降０﹒８％，核心
ＣＰＩ升轉降；首２月深圳機場口岸出入境１００萬人次，按年增３５％　　　　　　　　　　
人行３５９億逆回購利率持平，淨回籠６８６億；實施好適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息；支
持資本市場穩定發展，健全房地產金融制度；研究創設新工具，重點支持科技創新投融資等　　
近兩周７６隻信用債取消發行，投標「發飛」現象出現　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀出售３６％瑞信證券股權予北京國資獲中證監批准　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣電總局發布管理提示：微短劇創作不能一味求「爽」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南沙搶人才，應屆畢業生面試享免費住宿、路費補貼等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海樂高樂園「樂高大飛車」等八成騎乘項目完成安裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
跨國公司本外幣一體化資金池試點擴至天津等１６省市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小馬智行開啟北京南站自動駕駛接送服務，首次到市區　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王琦擔任高盛中國內地二級市場股票業務主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為下周四舉行新品發布會推出原生鴻蒙正式版手機；余承東稱２０２５款問界Ｍ９、問界Ｍ８
訂單遠超預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潞晨科技推Ｏｐｅｎ－Ｓｏｒａ２﹒０，訓練成本僅百五萬　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌１﹒４２％，報２１９６１﹒６８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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德媒再提新冠病毒實驗室洩漏論調，京反對政治操弄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部敦促美方盡快取消鋼鋁２３２措施；中美一直保持溝通，解決經貿爭議須平等互利；沃爾
瑪對要求降價情況進行了說明；藥監局指中國從未向北美出口芬太尼類藥品；保德信表示關稅或
加劇全球製造業競爭，惟債市機會仍存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
因美納回應基因測序儀被禁輸華表示充分尊重中方決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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波蘭總統呼籲美國在當地部署核武器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報卡尼周五將宣誓就任加拿大總理，還擊美國關稅戰　　　　　　　　　　　　　　　　　　
墨西哥總統辛鮑姆對美國鋼鋁關稅選擇以靜制動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛爾蘭總理訪白宮，遭特朗普當面追討貿易逆差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國將回應歐盟針對鋼鋁關稅採取的反制措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
被關稅戰牽連，道富恐失瑞士養老金託管業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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植田和男講話，日本１０年期國債期貨跌至１６年最低；日本投資者上周淨買入海外股票規模創
紀錄第二高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲股市上漲，烏克蘭接受美國斡旋的停火協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普上任首月，美國預算赤字較去年同期增４％；美國股指期貨轉跌，經濟前景及關稅擔憂持
續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｐｕｍａ宣布全球裁員５００人，中國和美國需求疲軟　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英特爾盤前大漲９％，此前宣布任命新ＣＥＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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「大價股」買賣手數有望下降，專家料增散戶參與度但總體作用不大　　　　　　　　　　　　
保監局與金管局就指數型萬用壽險發布指引明確監管框架　　　　　　　　　　　　　　　　　
史秀美稱進入ＡＩ大時代，創新不僅是追求、還是必要，甚至為生存　　　　　　　　　　　　
梁振英稱內地城市與特區合作仍有大量工作需完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夏寶龍會見科大沈向洋及葉玉如，冀積極參與北都建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韶關考察團爆腸胃炎，教育局為安全起見停用涉事餐廳；林緯遜稱諾如病毒趨活躍，交流團學生
或出發前已受感染　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門衛生局指台中氣爆事故受傷２歲女童上周五離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
利嘉閣指財案後新盤小陽春，３月一手登記直指二千宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃ朗拿度足球旗艦店進駐時代廣場，呎租逾１５０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邱達根稱未來２０年為ＡＩ時代，如何利用好ＡＩ至為重要　　　　　　　　　　　　　　　　
傳油塘灣巨無霸項目分４期發展，逐步申補地價降風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年製造業工業生產指數上升０﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嚴滌宇稱數碼港ＡＩ超算中心第二期年內落成；廖永超稱數碼經濟已成為全球經濟發展核心領域
；鄧淑明稱港金融科技發展蓬勃，初創公司數量創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　（ｚｚ）

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13/03/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５８３﹒２５跌２１﹒５點

13/03/2025 13:38  【特朗普新政】美國股指期貨轉跌，經濟前景及關稅擔憂持續

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