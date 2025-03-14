即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，高水１０９點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４０６９，升５８１點，高水１０９點
，暫成交１１１９１８張。即月國指期貨最後交易價８９２１，升２７７點，高水４３點，暫成
交１００３０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９２４，升１７７點，高水４３點，暫成
交１３０４５５張。
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14/03/2025 16:31
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14/03/2025 17:20 【夜期時段】即月期指報２４０８５點，升１６點，高水１２５點
14/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，成交１１２５１４張
14/03/2025 09:24 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５６６﹒０，升３８﹒５點
14/03/2025 09:15 期指高開３３２點報２３８２０，國指期貨升１２７點報８７７１
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