即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，高水１０９點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４０６９，升５８１點，高水１０９點

，暫成交１１１９１８張。即月國指期貨最後交易價８９２１，升２７７點，高水４３點，暫成

交１００３０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９２４，升１７７點，高水４３點，暫成

交１３０４５５張。

