即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，成交１１２５１４張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４０６９，升５８１點，高水１０９點

，成交１１２５１４張。即月國指期貨最後交易價８９２１，升２７７點，高水４３點，成交

１００３０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９２４，升１７７點，高水４３點，成交

１３０４５５張。

