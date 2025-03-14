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期貨新聞

14/03/2025 16:46

即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，成交１１２５１４張

　　《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４０６９，升５８１點，高水１０９點
，成交１１２５１４張。即月國指期貨最後交易價８９２１，升２７７點，高水４３點，成交
１００３０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９２４，升１７７點，高水４３點，成交
１３０４５５張。

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14/03/2025 09:24  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５６６﹒０，升３８﹒５點

14/03/2025 09:15  期指高開３３２點報２３８２０，國指期貨升１２７點報８７７１

14/03/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７８７２４張增５１０６張

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