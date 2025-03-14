即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，成交１１２５１４張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４０６９，升５８１點，高水１０９點
，成交１１２５１４張。即月國指期貨最後交易價８９２１，升２７７點，高水４３點，成交
１００３０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９２４，升１７７點，高水４３點，成交
１３０４５５張。
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情
14/03/2025 16:46
《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２４０６９，升５８１點，高水１０９點
，成交１１２５１４張。即月國指期貨最後交易價８９２１，升２７７點，高水４３點，成交
１００３０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５９２４，升１７７點，高水４３點，成交
１３０４５５張。
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰14/03/2025 17:20 【夜期時段】即月期指報２４０８５點，升１６點，高水１２５點
下一篇新聞︰14/03/2025 16:45 《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數
14/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２４０６９升５８１點，高水１０９點
14/03/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５６２﹒３升近３５點
14/03/2025 09:24 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５６６﹒０，升３８﹒５點
14/03/2025 09:15 期指高開３３２點報２３８２０，國指期貨升１２７點報８７７１
14/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７８７２４張增５１０６張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N