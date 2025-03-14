【夜期時段】即月期指報２４０８５點，升１６點，高水１２５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５５點，跌１４點，高水

９５點，最新報２４０８５點，升１６點，高水１２５點，合約成交４９０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９２５點，升４點，高水４７點，最新報８９２６點，升

５點，高水４８點，合約成交５８３張。

