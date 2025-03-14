【夜期時段】即月期指報２４０８５點，升１６點，高水１２５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５５點，跌１４點，高水
９５點，最新報２４０８５點，升１６點，高水１２５點，合約成交４９０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９２５點，升４點，高水４７點，最新報８９２６點，升
５點，高水４８點，合約成交５８３張。
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14/03/2025 17:20
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