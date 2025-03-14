《再戰明天》中國及美國公布零售銷售等數據，藥明康德公布業績

《經濟通通訊社１４日專訊》中國及美國公布零售銷售等數據，及藥明康德公布業績，料為

下周一（１７日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布２

月工業生產，年初至今年率升幅料由５﹒８％收窄至５﹒３％；２月零售銷售年初至今年率升幅

料由３﹒５％擴大至３﹒８％；２月失業率料維持於５﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布２月零

售銷售，月率料由下滑０﹒９％改善至升０﹒７％；３月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由

５﹒７跌至負２。１０：００ｐｍ，美國公布３月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於４２。



在本港，明日公布業績的公司有：奇富科技－Ｓ（０３６６０）等。



下周一公布業績的公司有：金蝶國際（００２６８）、藥明康德（０２３５９）等。



下周二（１８日）公布業績的公司有：華潤啤酒（００２９１）、中國聯通（００７６２）

、閱文集團（００７７２）、騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）、小米集團－Ｗ（０１８１０）、

小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）等。



下周三（１９日）公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、電能實業

（００００６）、騰訊控股（００７００）、長江基建集團（０１０３８）、安踏體育

（０２０２０）、中通快遞－Ｗ（０２０５７）、中國平安（０２３１８）、金山軟件

（０３８８８）等。



下周四（２０日）公布業績的公司有：長和（００００１）、恒基地產（０００１２）、吉

利汽車（００１７５）、同程旅行（００７８０）、華潤電力（００８３６）、中國移動

（００９４１）、長實集團（０１１１３）、中國生物製藥（０１１７７）、中國電力

（０２３８０）等。



下周五（２１日）公布業績的公司有：中國石油化工股份（００３８６）、中國神華

（０１０８８）、國藥控股（０１０９９）、華晨中國（０１１１４）、紫金礦業

（０２８９９）、中國建築國際（０３３１１）、交通銀行（０３３２８）、美團－Ｗ

（０３６９０）、翰森製藥（０３６９２）、地平線機器人－Ｗ（０９６６０）、蔚來－ＳＷ

（０９８６６）等。



此外，下周一美的集團（００３００）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

