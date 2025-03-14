《日入而息》內地公募基金改革方案傳將發布，理想上季少賺１２％

《今天重點》
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內地２月末社會融資存量４１７萬億元，同比增長８﹒２％；內地２月社會融資規模增量為２﹒
２３萬億，遜預期；內地２月末Ｍ２增７％符合預期，Ｍ１增０﹒１％；２月新增貸款１﹒０１
萬億，遜預期；機構料首２月工業增加值增速回落，消費及投資回暖
理想汽車（０２０１５）全年純利跌３１％至８０億人幣，不派息；上季經調整純利減少１２％
港華智慧能源（０１０８３）全年純利升２％至１６﹒１億元，末期息連特息１９仙
小米（０１８１０）上季料多賺三成半，關注電動車虧損能否收窄
特斯拉回應與百度（０９８８８）合作提升中國輔助駕駛系統指不實；特斯拉據報與百度合作改
進中國輔助駕駛系統
友邦（０１２９９）業務增長勢頭良好，未來在香港續增加代理人數目
中原ＣＣＬ按周跌０﹒７％創２１周新低，次季或回升
內地男ＡＩ炮製「頂流明星澳門輸１０億」謠言被拘留８天
公募基金改革方案據報即將發布，強調建立長周期考核
育兒補貼方案研究中，深圳表示將根據國家部署積極落實；華強北市場翻新手機被曝流入電商平
台，深圳表示已核查
特朗普稱不會在加拿大金屬關稅上讓步；特斯拉向貿易辦發陳情信，指易受特朗普貿易戰波及；
特朗普家族虛擬貨幣公司或與幣安開發新穩定幣
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《即日市況》
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恒指全日升４９７點收報２３９５９，催生禮包引燃財政提振憧憬
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《深滬股市》
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滬綜指收漲１﹒８％創年內新高，連升兩周累漲３％
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《美元匯價》
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歐元有機會進一步調整至１﹒０７５０
歐元最新報１﹒０８６０╱６１，日圓最新報１４８﹒８９╱９１
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《公司業績》
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盛洋投資（００１７４）去年虧損收窄至９４８４萬元，不派末期息
華大酒店（００２０１）全年淨虧損擴大至４４７７﹒５萬元，不派息
和電（００２１５）全年虧轉盈６００萬元，派息維持５﹒２１仙
順豪控股（００２５３）全年虧損擴大至１﹒７億元
彩星集團（００６３５）去年盈轉虧３﹒８２億元，連特別息派３仙
彩星玩具（００８６９）全年純利跌４１％至１﹒３億元，連特息６仙
港華智慧能源（０１０８３）全年純利升２％至１６﹒１億元，末期息連特息１９仙
小米（０１８１０）上季料多賺三成半，關注電動車虧損能否收窄
理想汽車（０２０１５）全年純利跌３１％至８０億人幣，不派息；上季經調整純利減少１２％
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《公司資訊》
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小米（０１８１０）ＹＵ７等車型納入第十五批減免車輛購置稅目錄
萬威國際（００１６７）董事徐錦文辭任，並有兩位董事調任
東方支付（０８６１３）開市前停牌，待宣布認購可換股債券消息
小鵬汽車（０９８６８）發布小鵬Ｇ６和Ｇ９兩款新車，售價下降；小鵬匯天申請「阿波羅」商
標，陸地航母明年量產
東方支付（０８６１３）開市前停牌，待公布原因
騰訊（００７００）據報斥數十億人幣採購英偉達「Ｈ２０」芯片
高德地圖在港推行程保鑣功能，ｃａｌｌ車接送路線異常即自動改派
特斯拉回應與百度（０９８８８）合作提升中國輔助駕駛系統指不實；特斯拉據報與百度合作改
進中國輔助駕駛系統
石四藥旗下鹽酸腎上腺素注射液已取得藥監局生產註冊批件
恒生（０００１１）架構整合，傳環球銀行業務總監左玫將離任
恒生指數公司推出恒生高息股３０指數
宏利資管續看好ＴＭＴ及平台公司，機械人產業有更多創新
友邦（０１２９９）業務增長勢頭良好，未來在香港續增加代理人數目
信達生物（０１８０１）信必敏獲批准上市用於治療甲狀腺眼病
ＴＡＴＡ健康（０１２５５）抵押股份交易中接管人仍在識別潛在買方
港鐵（０００６６）重鐵網絡３﹒２２起接受「全國交通一卡通」付費乘車
中國神華（０１０８８）２月煤炭銷售量按年跌１１﹒４％
香港寬頻（０１３１０）Ｔｗｉｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ轉換所持９﹒７億元票據
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《國企紅籌》
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越秀交通（０１０５２）料今年資本開支增三成，拒評周大福創建出售公路項目傳聞
中國外運（００５９８）王秀峰辭去董事長
山高能源發展（０１５７６）夥齊魯香港擬成立合營公司，以投資儲能項目
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《神州民企》
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富力地產（０２７７７）２月總銷售收入按年增２２﹒３％
億達中國（０３６３９）２月合約銷售金額按年上升６３﹒６
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《中國要聞》
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中俄伊就伊朗核問題北京會晤，促終止非法單邊制裁；外交部指北京會晤是推動伊朗核問題政治
解決有益嘗試
趙樂際稱反分裂國家法實施２０年，反獨促統進展不斷
公募基金改革方案據報即將發布，強調建立長周期考核
最高法就預付式消費發布司法解釋：可七日無理由退款
２月末社會融資存量４１７萬億元，同比增長８﹒２％；內地２月社會融資規模增量為２﹒２３
萬億，遜預期；內地２月末Ｍ２增７％符合預期，Ｍ１增０﹒１％；地２月新增貸款１﹒０１萬
億，遜預期；機構料首２月工業增加值增速回落，消費及投資回暖
人行１８０７億逆回購利率持平，全周收水２５１７億；著力推動提升重點領域、薄弱環節等融
資可得性；官媒指人行、中證監將加快推動保險公司參與互換便利
金監總局推金融支持措施助提振消費專項行動；鼓勵銀行業加大個人消費貸款投放力度
上交所上市公司預重整等期間，原則上股票不停牌
３０年期國債中標利率反彈，２年期定位創９個月新高
兩部門開展６個月金融「黑灰產」違法犯罪打擊工作
２月新增貸環比大降八成，專家指受專項債置換影響
育兒補貼方案研究中，深圳表示將根據國家部署積極落實；華強北市場翻新手機被曝流入電商平
台，深圳表示已核查
中房協召開民營房企座談會，濱江、龍湖、旭輝等參加
海關總署原副署長孫玉寧涉受賄及嚴重職務違法被雙開
保時捷計劃裁全球３９００人，去年中國銷量跌三成
特斯拉據報擬在上海生產平價版Ｍｏｄｅｌ Ｙ
傳華為再無Ｗｉｎｄｏｗｓ可用，因美國許可證到期
內地男ＡＩ炮製「頂流明星澳門輸１０億」謠言被拘留８天
中國證監會首任主席劉鴻儒逝世，享年９５歲
ＡＩ生成合成內容９月起需按規定添加標識，不得惡意刪除
民航意外調查交流研討會完滿結束，深化區域航空安全合作
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒０３％，報２１９６８﹒０５點
人型機器人的發展與台灣的競爭力
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《大國博弈》
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美擬向中國製船舶收靠港費，中國船東協會聲稱違法
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《國際要聞》
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克里姆林宮要持久和平，未必接受短期臨時停火
巴基斯坦火車挾持案結束，２７名休班士兵遭槍殺
日本首相承認曾向１５名議員送價值１０萬日圓禮券
菲律賓前總統杜特爾特被捕引發大規模示威
歐盟外交專員挑撥指美歐關稅戰令中國漁人得利；拉加德稱關稅戰將造成嚴重後果，歐盟只能反
制
法國央行行長批評特朗普的經濟政策是一場悲劇
特朗普稱不會在加拿大金屬關稅上讓步；特斯拉向貿易辦發陳情信，指易受特朗普貿易戰波及；
特朗普家族虛擬貨幣公司或與幣安開發新穩定幣
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《外圍經濟》
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印尼核准五款蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６型號電信許可
日本「春鬥」結果揭曉，平均加薪５﹒４６％
英國１月經濟萎縮，工黨政府廢除醫療行政機構省開支
美國上周新領失業救濟人數為２２萬人，低於預期
英特爾收市價升１４﹒６％，任命陳立武為新ＣＥＯ
軟銀和ＯｐｅｎＡＩ擬將聲寶工廠改造為ＡＩ數據中心
市場避險情緒上升，紐約期金突破３０００美元關口
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《其他消息》
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香港與巴林促進和保護投資協定下周五起生效
吳天海稱航運公司重組路線香港將成輸家，對今年港口吞吐量不樂觀
旅發局指首兩月共８４０萬旅客訪港，按年增７％
教育局設專責小組，適時改善交流考察活動安排
港深西部鐵路口岸據報將採「一地兩檢」，運輸局不排除引新營運者；港深西部鐵路據報口岸擬
設於內地，採用「一地兩檢」模式
傳公立醫院電腦掃瞄及磁力共振等或逐項收費，但不適用於緊急病人；盧寵茂稱公院電腦掃瞄、
磁力共振等擬按項收費，不適用於住院病人
前私隱專員、前律師會會長吳斌離世
被傳赴港二次上市，小馬智行表示暫無計劃，文遠知行表示沒相關信息
２月中原大灣區指數按月跌０﹒１３％，連跌兩月
積金局指下年度總開支預算減２％，料營運赤字近九千萬；大班西餅欠供１月強積金，涉款約４
３萬元
中原ＣＣＬ按周跌０﹒７％創２１周新低，次季或回升
金管局指２月外匯基金境外資產減少４６５億元
證監會尋求對金至尊集團全體前董事作出取消資格令及賠償令
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