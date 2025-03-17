期指高開１９６點報２４２６５，國指期貨升５９點報８９８０

《經濟通通訊社１７日專訊》期指高開１９６點報２４２６５，國指期貨高開５９點報
８９８０，科指期貨高開２２點報５９４６。
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17/03/2025 09:15
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17/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５１３２１張增１５１４張
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