即月期指最後交易價２４１８６升１１７點，成交８８８４８張

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２４１８６，升１１７點，高水４０點，

成交８８８４８張。即月國指期貨最後交易價８９４７，升２６點，高水１９點，成交

７４４９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８７９，跌４５點，高水６點，成交

８７５０９張。

