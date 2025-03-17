即月期指最後交易價２４１８６升１１７點，成交８８８４８張

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２４１８６，升１１７點，高水４０點，
成交８８８４８張。即月國指期貨最後交易價８９４７，升２６點，高水１９點，成交
７４４９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８７９，跌４５點，高水６點，成交
８７５０９張。
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17/03/2025 16:46
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17/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６０４﹒８跌逾３５點
17/03/2025 09:15 期指高開１９６點報２４２６５，國指期貨升５９點報８９８０
17/03/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６１６﹒３跌近２４點
17/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６９９００張減８８２４張
17/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５１３２１張增１５１４張
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