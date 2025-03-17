【夜期時段】即月期指最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１７３點，跌１３點，高水
２７點，最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點，合約成交２３２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９４３點，跌４點，高水１５點，最新報８９３４點，跌
１３點，高水６點，合約成交４３４張。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
17/03/2025 17:20
《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１７３點，跌１３點，高水
２７點，最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點，合約成交２３２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９４３點，跌４點，高水１５點，最新報８９３４點，跌
１３點，高水６點，合約成交４３４張。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
下一篇新聞︰17/03/2025 16:52 《外圍焦點》美國公布零售銷售等數據
17/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２４１８６升１１７點，成交８８８４８張
17/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２４１８６升１１７點，高水４０點
17/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６０４﹒８跌逾３５點
17/03/2025 09:15 期指高開１９６點報２４２６５，國指期貨升５９點報８９８０
17/03/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６１６﹒３跌近２４點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N