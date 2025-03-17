【夜期時段】即月期指最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１７３點，跌１３點，高水

２７點，最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點，合約成交２３２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９４３點，跌４點，高水１５點，最新報８９３４點，跌

１３點，高水６點，合約成交４３４張。

