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期貨新聞

17/03/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１７３點，跌１３點，高水
２７點，最新報２４１６０點，跌２６點，高水１４點，合約成交２３２張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８９４３點，跌４點，高水１５點，最新報８９３４點，跌
１３點，高水６點，合約成交４３４張。

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