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17/03/2025 20:56

《再戰明天》日央行及美儲局一連兩日議息，潤啤聯通小米公布業績

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日央行及美儲局一連兩日議息，及潤啤聯通小米公布業績，料
為周二（１８日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，日本央行召開政策會議（至１９日）。美聯儲聯邦公開市場委員會
（ＦＯＭＣ）召開為期兩天的政策會議（至１９日）。周二本港時間５：００ｐｍ，西班牙央行
總裁艾斯克里瓦發表講話。
　
＊本港公布失業率，美國公布建築許可等數據＊
　
　　數據方面，周二（１８日）４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布２月失業率，經季
節調整料維持於３﹒１％。６：００ｐｍ，歐元區公布１月貿易收支，經季節調整料由１４６億
歐元降至１４０億歐元。８：３０ｐｍ，美國公布２月建築許可，月率跌幅料由０﹒６％擴大至
１﹒６％；２月出口物價，月率料由１﹒３％逆轉至下滑０﹒２％；２月進口物價月率料由
０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由１﹒９％收窄至１﹒６％；２月新屋動工料由
１３６﹒６萬升至１３８﹒１萬，月率料由下滑９﹒８％改善至升１﹒１％。９：１５ｐｍ，美
國公布２月產能利用率，料維持於７７﹒８％；２月工業生產月率升幅料由０﹒５％收窄至
０﹒２％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：華潤啤酒（００２９１）、中國聯通（００７６２）、閱
文集團（００７７２）、騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）、小米集團－Ｗ（０１８１０）、小鵬
汽車－Ｗ（０９８６８）等。
　
　　另外，日本央行周三（１９日）公布議息結果。美國聯儲局周四（２０日）凌晨公布議息結
果。英倫銀行亦於周四公布議息結果。（ｗａ）

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