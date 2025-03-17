《日入而息》恒基李兆離世享年９７歲，內地工業等增速勝預期

《今天重點》

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恒基地產創辦人李兆基今天黃昏離世，享年９７歲；恒地李兆基創立地產王國，交捧兩子分管中

港業務

騰訊（００７００）去年第四季料多賺２５％，遊戲收入增速料續加快

中國鐵塔（００７８８）全年多賺一成，息０﹒３０７９６元人幣

長和（００００１）港口買家意富豪Ｄｉｅｇｏ Ａｐｏｎｔｅ傳在港與李澤鉅會面；港澳辦再

轉載質疑長和出售港口文章，「一時大刁或背上歷史罵名」

證監會回應拒跟隨凍薪，強調仍未確定最終薪酬調整方案

香港商品出口貨量按年下跌２％，出口價格則升２％

同方泰德（０１２０６）正評估涉及金至尊訴訟案范仁達是否適合擔任獨立非執董；美力時集團

（０１００５）涉金至尊８名董事訴訟案獨立非執行董事陸海林辭任；天福（０６８６８）表示

范仁達雖涉金至尊訴訟案但仍適合擔任公司執行董事

內地首２月原煤生產增速加快，同比增長７﹒７％；內地首２月工業增加值增５﹒９％，勝預期

；內地首２月社會消費品零售總額增４％，符合預期；內地首２月固定資產投資增４﹒１％，高

於預期；內地首２月房地產投資降９﹒８％，降幅收窄；內地首２月商品房銷售額降２﹒６％，

降幅大幅收窄；內地２月城鎮調查失業率５﹒４％；２月失業率創兩年高，料未來數月隨更積極

財策改善；首２月經濟數據優於預期，寬鬆貨幣政策舉措料推遲

統計局實現５％預期經濟增長需要付出艱苦努力；經濟延續向新向好，惟國內有效需求不足；今

年以來房地產總體平穩，部分地區仍調整中；工業生產向好態勢明顯，但部分行業價格低迷；製

造業發展空間廣闊，發揮好投資擴需求作用；以舊換新等政策實施，有利物價形勢逐步改善；民

用無人機首２月產量同比增９２％；失業率季節性升高，穩就業仍需付出艱苦努力；首２月中國

與美國進出口額同比增３﹒５％；２月７０城樓價按年跌幅再收窄，一線按月升；測算指２月７

０城樓價環比由平轉降，同比跌幅續收窄

美國財長貝森特稱不擔心市場，認為股市回調正常；美國參議院表決通過權宜開支法案，政府避

免停擺；投資者料美國今年減息３次，分析指鮑威爾需取得平衡；美股１６天跌入回調，調整期

或長達８個月

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《即日市況》

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午後升幅收窄，恒指全日升１８５點收報２４１４５，內需連日漲

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒１９％，前兩月經濟數據整體勝預期

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《美元匯價》

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消費者信心三連跌，１０３仍為美匯重要支撐

歐元最新報１﹒０８９９╱００，日圓最新報１４８﹒６２╱６３

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《公司業績》

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騰訊（００７００）去年第四季料多賺２５％，遊戲收入增速料續加快

中國鐵塔（００７８８）全年多賺一成，息０﹒３０７９６元人幣

丘鈦科技（０１４７８）全年純利升２﹒４１倍，息１０港仙

親親食品（０１５８３）全年虧轉盈２１１３萬人幣，息０﹒０２元人幣

中國建築興業（０１７４６）全年純利升１２％，息減至２﹒８仙

越秀房託（００４０５）去年可分派額跌２３﹒２％，每單位末期派２﹒７５仙

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《公司資訊》

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中國宏橋（０１３７８）料全年鋁價穩中向好，維持高股息政策

中海油（００８８３）兩個新項目投產

深圳與華為、騰訊（００７００）簽署合作協議，提升海洋新質生產力

阿里（０９９８８）通義千問ＱｗＱ－３２Ｂ登頂全球最強開源模型；阿里雲據報啟動「Ｔ項目

」，加速ＡＩ研發

Ｋｅｅｔａ澄清並未上調商戶佣金

長和（００００１）港口買家意富豪Ｄｉｅｇｏ Ａｐｏｎｔｅ傳在港與李澤鉅會面；港澳辦再

轉載質疑長和出售港口文章，「一時大刁或背上歷史罵名」

平保（０２３１８）旗下平安產險夥一汽紅旗推出智能駕駛保障服務

外媒指滙控（００００５）將擴展印度財富管理業務，瑞銀擬購３６０ ＯＮＥ股份；滙豐一周

定存年息高達１０厘，招商永隆推快閃優惠；滙豐下周二至四舉辦全球投資峰會，蔡崇信、歐央

行前行長等出席

渣打（０２８８８）韋浩思稱中美貿易融資佔渣打企業及投資銀行業務收入僅１％

德林控股（０１７０９）完成瑞士Ｙｏｕｎｇｔｉｍｅｒｓ戰略股權投資

極兔速遞（０１５１９）接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，新員工培訓時間縮２０％

舒寶國際通過上市聆訊，去年首９月少賺２６％

同方泰德（０１２０６）正評估涉及金至尊訴訟案范仁達是否適合擔任獨立非執董；美力時集團

（０１００５）涉金至尊８名董事訴訟案獨立非執行董事陸海林辭任；天福（０６８６８）表示

范仁達雖涉金至尊訴訟案但仍適合擔任公司執行董事

南華金融（００６１９）擬成立人工智能委員會

潤電（００８３６）２月附屬電廠售電量按年增加９﹒６％

中國宏橋（０１３７８）建議發行美元可換股債券及同步回購

外電指比亞迪（０１２１１）擬於德國建設歐洲第三家組裝廠

京東（０９６１８）劉強東傳現身香港科技大學參觀ＡＩ項目

新地（０００１６）西沙ＧＯ ＰＡＲＫ第二期料今年第四季試業，４０間商戶進駐

華夏文化科技（０１５６６）高院早前批准的債權人計劃未作任何修改，續停牌

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《國企紅籌》

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華潤建材（０１３１３）內房市場恢復仍面臨挑戰，料地產領域水泥需求跌１５％

中石化煉化（０２３８６）未來有信心毛利率可達１０％

中國飛機租賃（０１８４８）向大韓航空交付首架空客寬體飛機，國際版圖再拓展

中電源動夥中聯重科（０１１５７）等為香港引入重型電動吊臂車及電池充換服務

中國鐵塔（００７８８）料今年資本開支基本按年相約

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《神州民企》

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龍資源（０１７１２）、亞太資源（０１１０４）、鳳祥食品（０９９７７）三股開市前停牌，

各自待發內幕消息

統一企業（００２２０）范仁達仍適合擔任獨立非執行董事

銳信控股（０１３９９）非執董陸海林因涉金至尊訴訟辭任

中國天化工（００３６２）中途停牌，停牌前報０﹒０１５元跌２５％創新低

萬國數據（０９６９８）傳為馬來西亞數據中心業務尋求３４億美元等值貸款

李斌內部講話把蔚來（０９８６６）的尊嚴掙回來，爭取今年盈利

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《中國要聞》

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中英能源對話北京舉行，簽備忘錄重點合作電池儲能等

內地首２月原煤生產增速加快，同比增長７﹒７％；內地首２月工業增加值增５﹒９％，勝預期

；內地首２月社會消費品零售總額增４％，符合預期；內地首２月固定資產投資增４﹒１％，高

於預期；內地首２月房地產投資降９﹒８％，降幅收窄；內地首２月商品房銷售額降２﹒６％，

降幅大幅收窄；內地２月城鎮調查失業率５﹒４％；２月失業率創兩年高，料未來數月隨更積極

財策改善；首２月經濟數據優於預期，寬鬆貨幣政策舉措料推遲

統計局實現５％預期經濟增長需要付出艱苦努力；經濟延續向新向好，惟國內有效需求不足；今

年以來房地產總體平穩，部分地區仍調整中；工業生產向好態勢明顯，但部分行業價格低迷；製

造業發展空間廣闊，發揮好投資擴需求作用；以舊換新等政策實施，有利物價形勢逐步改善；民

用無人機首２月產量同比增９２％；失業率季節性升高，穩就業仍需付出艱苦努力；首２月中國

與美國進出口額同比增３﹒５％；２月７０城樓價按年跌幅再收窄，一線按月升；測算指２月７

０城樓價環比由平轉降，同比跌幅續收窄

外匯局表示２月外資淨增持境內債券和股票１２７億美元；２月銀行結售匯逆差收窄至１０４億

美元

發改委促消費文件首提穩股市樓市，讓老百姓增信心；相關部門正積極加緊制定育兒補貼等配套

政策

財政部指今年中央財政安排就業補助資金６６７億元

中國海關否認將延遲檢查進口煤炭

機構指經濟復甦或屬短暫，房地產行業調整料持續數年

上海支持大模型企業設產業生態基金，設算力券等挺初創；上海２月本外幣貸款餘額１２﹒５萬

億，同比增近一成

四川正研究出台人工智能產業專項支持政策

浙江建立實施生育補貼制度，鼓勵發放結婚消費券

廣州擬進一步放寬人才入戶條件，入戶審核「秒批」

英媒指中國邀請跨國企業高管與習近平月底會晤

提振消費行動方案出爐，八大方面助增收擴消費穩市場

人行４８１０億逆回購利率持平，全口徑計收水２５億；研究出台金融支持擴大消費的專門文件

；推進自主可控安全高效的金融基礎設施體系建設

寶馬中國與華為終端合作，推鴻蒙數字鑰匙等功能

智己汽車、餓了麼、斑馬智行將聯合發布ＡＩ智行探索成果

國鐵集團表示長者搭火車積分下月增至１５倍，可換車票

東方甄選回應「保水蝦仁」表示嚴篩代工廠，不加保水劑

銀行業協會表示不盲目停貸抽貸，合理提高不良貸款容忍度

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，特朗普稱台積電將投資２千億美元

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《大國博弈》

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外交部轟七國集團污蔑抹黑干涉內政，已提嚴正交涉

ＳＨＥＩＮ高層表示力保顧客利益，公司不受美關稅衝擊

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《國際要聞》

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北馬其頓舞廳疑煙花引燃大火，增至５９死逾１００傷

美國或將韓國列為外匯操縱國

白宮特使指特朗普與普京可能本周通話；特朗普計劃周二與普京通話，很有機會結束俄烏戰爭；

特朗普聲稱拜登發布的赦免令無效，因非親自簽署；美國２０２５年首３個月麻疹病例，已超去

年總數

Ｇ７外長聯合聲明據悉將刪除以巴「兩國方案」措辭

卡尼宣誓就任加拿大第２４任總理，內閣規模較前任小；加國新總理下令，重新審核購買Ｆ－３

５戰機合同

ＮＡＳＡ表示兩名美國太空人將於１８日從太空站回地球

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《外圍經濟》

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美國財長貝森特稱不擔心市場，認為股市回調正常；美國參議院表決通過權宜開支法案，政府避

免停擺；投資者料美國今年減息３次，分析指鮑威爾需取得平衡；美股１６天跌入回調，調整期

或長達８個月

日本４０年期國債孳息率升至２００７年以來最高水平

巴郡提高了日本５間貿易公司的持股

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《其他消息》

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ＡＣＣＡ指香港獨特優勢無法比擬，但傳統產業須結合新機遇迎挑戰；ＡＣＣＡ香港分會指香港

要保持成功，傳統支柱產業需結合發展機遇

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ預告逝世後續開放資料庫，惟不具備編輯功能

上市委員會主席指今年制定優化ＩＰＯ市場定價最終方案

世界互聯網大會亞太峰會下月港舉行，孫東稱體現香港創科合作樞紐

周雪梅出任香港駐倫敦經貿辦處長

何永賢稱攸壆路簡約公屋項目本月２８日入伙，提供２１５０伙

傳美銀在香港裁撤１６名投行員工

新股女王鍾絳虹支持優化ＩＰＯ定價，建議改發售價毋須入飛者確認

韋志成稱市建局已完成試行聯廈聯管經驗報告，並提交予政府部門

李兆基白加道「李氏皇宮」蟬聯全港租值王，估值按年升２﹒８％

李慧琼料一簽多行今年內逐步放寬至其他城市

楊德強料全運會票價不會昂貴，料相當熱鬧

浸大已提交第三所醫學院建議書，命名為「前沿綜合醫學院」

羅淑佩晤新加坡部長，探討兩地在文體旅領域合作機會

航空業輸入外勞計劃已批４１００配額，明天起接受第三輪申請；航企據報去信陳茂波表明反對

調高飛機乘客離境稅

香港商品出口貨量按年下跌２％，出口價格則升２％

港鐵因應警方要求，宋皇臺站Ｂ２及Ｂ３出入口暫時關閉

證監會回應拒跟隨凍薪，強調仍未確定最終薪酬調整方案

銅鑼灣羅素街舖王租值升兩成至３６０萬元

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