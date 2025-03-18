《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社１８日專訊》美國零售數據疲弱，強化市場對聯儲局減息的預期，美股三大

指數昨日（１７日）收市報升。道指升３５３﹒４４點或０﹒８５％，報４１８４１﹒６３點；

標普５００指數升３６﹒１８點或０﹒６４％，報５６７５﹒１２點；納指升５４﹒５８點或

０﹒３１％，報１７８０８﹒６６點。港股方面，恆生指數收市報２４７４０，升５９５點或

２﹒５％，成交２８５９億元。



各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）今起召開為期兩天的政策

會議（至１９日）。



數據方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月貿易收支，經季節調整料由１４６

億歐元降至１３８億歐元。８：３０ｐｍ，美國公布２月建築許可，月率跌幅料由０﹒６％擴大

至１﹒４％；２月出口物價，月率料由１﹒３％逆轉至下滑０﹒１％；２月進口物價月率料維持

不變，年率升幅料由１﹒９％收窄至１﹒６％；２月新屋動工料由１３６﹒６萬升至１３８﹒５

萬，月率料由下滑９﹒８％改善至升１﹒４％。９：１５ｐｍ，美國公布２月產能利用率，料維

持於７７﹒８％；２月工業生產月率升幅料由０﹒５％收窄至０﹒２％。明日，日本公布官方指

標利率，料維持於０﹒５％。



在美國，今日公布業績的公司有：貝殼（ＵＳ﹒ＢＥＫＥ）、虎牙（ＵＳ﹒ＨＵＹＡ）、樂

信集團（ＵＳ﹒ＬＸ）、老虎證券（ＵＳ﹒ＴＩＧＲ）、騰訊音樂（ＵＳ﹒ＴＭＥ）、小鵬汽車

（ＵＳ﹒ＸＰＥＶ）、震坤行（ＵＳ﹒ＺＫＨ）等。（ｗａ）

