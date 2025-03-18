  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

18/03/2025 17:31

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布新屋動工等數據

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國零售數據疲弱，強化市場對聯儲局減息的預期，美股三大
指數昨日（１７日）收市報升。道指升３５３﹒４４點或０﹒８５％，報４１８４１﹒６３點；
標普５００指數升３６﹒１８點或０﹒６４％，報５６７５﹒１２點；納指升５４﹒５８點或
０﹒３１％，報１７８０８﹒６６點。港股方面，恆生指數收市報２４７４０，升５９５點或
２﹒５％，成交２８５９億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）今起召開為期兩天的政策
會議（至１９日）。
　
　　數據方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月貿易收支，經季節調整料由１４６
億歐元降至１３８億歐元。８：３０ｐｍ，美國公布２月建築許可，月率跌幅料由０﹒６％擴大
至１﹒４％；２月出口物價，月率料由１﹒３％逆轉至下滑０﹒１％；２月進口物價月率料維持
不變，年率升幅料由１﹒９％收窄至１﹒６％；２月新屋動工料由１３６﹒６萬升至１３８﹒５
萬，月率料由下滑９﹒８％改善至升１﹒４％。９：１５ｐｍ，美國公布２月產能利用率，料維
持於７７﹒８％；２月工業生產月率升幅料由０﹒５％收窄至０﹒２％。明日，日本公布官方指
標利率，料維持於０﹒５％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：貝殼（ＵＳ﹒ＢＥＫＥ）、虎牙（ＵＳ﹒ＨＵＹＡ）、樂
信集團（ＵＳ﹒ＬＸ）、老虎證券（ＵＳ﹒ＴＩＧＲ）、騰訊音樂（ＵＳ﹒ＴＭＥ）、小鵬汽車
（ＵＳ﹒ＸＰＥＶ）、震坤行（ＵＳ﹒ＺＫＨ）等。（ｗａ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回期貨新聞

下一篇新聞︰18/03/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點

其他期貨新聞
More

18/03/2025 16:46  即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，成交９９７３９張

18/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，高水５４點

18/03/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１８﹒８跌近１４點

18/03/2025 09:15  期指高開４６０點報２４６４６，國指期貨升１７０點報９１１７

18/03/2025 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７２８﹒０跌４﹒３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議

18/03/2025 11:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處