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18/03/2025 09:15

期指高開４６０點報２４６４６，國指期貨升１７０點報９１１７

　　《經濟通通訊社１８日專訊》期指高開４６０點報２４６４６，國指期貨高開１７０點報
９１１７，科指期貨高開１５７點報６０３６。

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

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