  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

18/03/2025 16:31

即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，高水５４點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４７９５，升６０９點，高水５４點，
暫成交９９１２３張。即月國指期貨最後交易價９１９６，升２４９點，高水１８點，暫成交
９８７９６張。另外，即月科指期貨最後交易價６１２４，升２４５點，高水１９點，暫成交
１２５３０３張。

【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰18/03/2025 16:46  即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，成交９９７３９張

下一篇新聞︰18/03/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１８﹒８跌近１４點

其他期貨新聞
More

18/03/2025 17:31  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布新屋動工等數據

18/03/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點

18/03/2025 09:15  期指高開４６０點報２４６４６，國指期貨升１７０點報９１１７

18/03/2025 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７２８﹒０跌４﹒３點

18/03/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７３３３５張增３４３５張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議

18/03/2025 11:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處