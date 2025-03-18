即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，高水５４點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４７９５，升６０９點，高水５４點，
暫成交９９１２３張。即月國指期貨最後交易價９１９６，升２４９點，高水１８點，暫成交
９８７９６張。另外，即月科指期貨最後交易價６１２４，升２４５點，高水１９點，暫成交
１２５３０３張。
【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票
18/03/2025 16:31
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４７９５，升６０９點，高水５４點，
暫成交９９１２３張。即月國指期貨最後交易價９１９６，升２４９點，高水１８點，暫成交
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