即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，成交９９７３９張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４７９５，升６０９點，高水５４點，

成交９９７３９張。即月國指期貨最後交易價９１９６，升２４９點，高水１８點，成交

９９０３１張。另外，即月科指期貨最後交易價６１２４，升２４５點，高水１９點，成交

１２５３０３張。

