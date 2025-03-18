【夜期時段】即月期指最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７９５點，無升跌，高水５４
點，最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點，合約成交３５７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９２００點，升４點，高水２２點，最新報９２１０點，升
１４點，高水３２點，合約成交６２１張。
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18/03/2025 17:20
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18/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，高水５４點
18/03/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１８﹒８跌近１４點
18/03/2025 09:15 期指高開４６０點報２４６４６，國指期貨升１７０點報９１１７
18/03/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７２８﹒０跌４﹒３點
18/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７３３３５張增３４３５張
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