【夜期時段】即月期指最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７９５點，無升跌，高水５４

點，最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點，合約成交３５７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９２００點，升４點，高水２２點，最新報９２１０點，升

１４點，高水３２點，合約成交６２１張。

