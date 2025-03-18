  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

18/03/2025 20:01

《再戰明天》日本央行公布議息結果，騰訊電能安踏平保公布業績

　　《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行公布議息結果，及騰訊電能安踏平保公布業績，料為
周三（１９日）市場焦點。
　
＊歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布ＣＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間１０：３０ａｍ，日本央行宣布政策決定。晚上
８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。９：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森發表
演講。
　
　　數據方面，周三（１９日）日本公布官方指標利率，料維持於０﹒５％。７：５０ａｍ（本
港時間．下同），日本公布２月出口，年率升幅料由７﹒３％擴大至１２﹒６％；２月進口年率
升幅料由１６﹒２％收窄至０﹒８％；２月貿易收支料由負２７３６６億日圓升至６８８３億日
圓。１２：３０ｐｍ，日本公布１月產能利用率；１月工業生產。２：００ｐｍ，日本公布２月
工具機訂單。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒３％改善至升
０﹒５％，年率升幅料由２﹒５％收窄至２﹒３％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、電能實業（００００６）
、騰訊控股（００７００）、長江基建集團（０１０３８）、安踏體育（０２０２０）、中通快
遞－Ｗ（０２０５７）、中國平安（０２３１８）、金山軟件（０３８８８）等。（ｗａ）

《說說心理話》遺體修復師分享入行過程！初入行有冇心理壓力？「無言老師」計劃推行初衷？► 即睇

返回期貨新聞

下一篇新聞︰18/03/2025 19:57  《日入而息》小米上季多賺６９％勝預期，聯通去年多賺一成增派息

其他期貨新聞
More

18/03/2025 17:31  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布新屋動工等數據

18/03/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４８２３點，升２８點，高水８２點

18/03/2025 16:46  即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，成交９９７３９張

18/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２４７９５升６０９點，高水５４點

18/03/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１８﹒８跌近１４點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議

18/03/2025 11:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處