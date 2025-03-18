《再戰明天》日本央行公布議息結果，騰訊電能安踏平保公布業績

《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行公布議息結果，及騰訊電能安踏平保公布業績，料為

周三（１９日）市場焦點。



＊歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布ＣＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，周三本港時間１０：３０ａｍ，日本央行宣布政策決定。晚上

８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。９：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森發表

演講。



數據方面，周三（１９日）日本公布官方指標利率，料維持於０﹒５％。７：５０ａｍ（本

港時間．下同），日本公布２月出口，年率升幅料由７﹒３％擴大至１２﹒６％；２月進口年率

升幅料由１６﹒２％收窄至０﹒８％；２月貿易收支料由負２７３６６億日圓升至６８８３億日

圓。１２：３０ｐｍ，日本公布１月產能利用率；１月工業生產。２：００ｐｍ，日本公布２月

工具機訂單。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒３％改善至升

０﹒５％，年率升幅料由２﹒５％收窄至２﹒３％。



在本港，明日公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、電能實業（００００６）

、騰訊控股（００７００）、長江基建集團（０１０３８）、安踏體育（０２０２０）、中通快

遞－Ｗ（０２０５７）、中國平安（０２３１８）、金山軟件（０３８８８）等。（ｗａ）

