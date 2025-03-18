《日入而息》小米上季多賺６９％勝預期，聯通去年多賺一成增派息

《今天重點》

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小米（０１８１０）全年純利升３５％至２３６﹒６億人幣，不派息；小米去年智能電動車收入

３２１億人幣，交付量１３﹒７萬輛；小米雷軍稱小米汽車２０２５年交付目標提升至３５萬輛

中國聯通（００７６２）去年多賺１０％，息０﹒１５６２元人幣，收入升４﹒６％；聯通料今

年收入及利潤有力增長，明年資本開支降至５５０億人幣

騰訊音樂（０１６９８）全年純利升３５％至６６億人幣，派息９美仙

小鵬汽車（０９８６８）上季經調整虧損收窄至１３﹒９億人幣，料首季收入升逾倍

貝殼（０２４２３）全年純利跌３０﹒８％至４１億人幣，息１２美仙

港燈（０２６３８）去年純利跌１﹒４％至３１﹒１億元，派息１６﹒０９仙；去年售電量增１

﹒１％，今年１月平均淨電費微升０﹒９％

特步國際（０１３６８）去年純利按年升２０﹒２％，末期息增至９﹒５港仙；特步國際有信心

今年收入及利潤維持增長

華潤啤酒（００２９１）去年純利按年跌８％，末期息０﹒３８７元人幣

李家超晤東莞市委書記，就深化港莞合作交流意見；李家超稱特別工作小組正審視第三間醫學院

建議書，共三間大學提交；社會密切關注長和出售港口，強調所有交易需符合法律要求；第八屆

立法會選舉將於１２月７日舉行；針對一車多關建議，需通盤考慮確保所有關口運作暢順；非常

重視啟德體育園順利運作，將要求設恒常會議機制；首兩月機場客運量升１７％，農曆年初五創

疫後單日新高

恒地老臣子形容李兆基是「恐龍老闆」，節儉謙厚和善；地建會表示李兆基為香港社會及房地產

發展作出巨大貢獻；新地表示李兆基與新地淵源深厚，懷著沉痛心情悼念

習近平貴州考察，促破除地方保護、內捲式競爭等；習近平貴州肇興侗寨調研，了解推進鄉村振

興等情況

王毅將出席中日韓外長會並主持中日經濟高層對話；中日韓三國外長本周六於東京舉行會談

特朗普提名鮑曼擔任聯儲局負責監管的副主席；特朗普授權政府立即開始利用煤炭生產能源；特

朗普稱立刻取消特勤局對拜登兒女的保護；美國拒還自由神像，白宮發言人暗示美國曾助法抗德

；滯留太空９個月，美國兩名太空人啟程回地球

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《即日市況》

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恒指收升５９５點刷新三年高，藥明康德績後飆一成，ＡＩ概念當炒

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒１１％三連升，成交縮至１﹒５萬億

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒０９４９╱９５，日圓最新報１４９﹒７０╱７４

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《公司業績》

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光大綠色環保（０１２５７）全年虧損擴大至４﹒２億元，不派息

中國利郎（０１２３４）全年純利跌１３％，末期息連特息１２港仙

特步國際（０１３６８）去年純利按年升２０﹒２％，末期息增至９﹒５港仙

金輝集團（００１３７）全年虧轉盈賺５９２１﹒７萬元，不派息

華潤啤酒（００２９１）去年純利按年跌８％，末期息０﹒３８７元人幣

騰訊音樂（０１６９８）全年純利升３５％至６６億人幣，派息９美仙

小米（０１８１０）全年純利升３５％至２３６﹒６億人幣，不派息；去年智能手機業務收入升

１６％，電動車收入３２１億

勝獅貨櫃（００７１６）全年純利升７５﹒６％至３４１３﹒５萬美元，息５港仙

美圖（０１３５７）公司去年純利升１﹒１３倍，息增至５﹒５２港仙

港燈（０２６３８）去年純利跌１﹒４％至３１﹒１億元，派息１６﹒０９仙；去年售電量增１

﹒１％，今年１月平均淨電費微升０﹒９％

中國聯通（００７６２）去年多賺１０％，息０﹒１５６２元人幣，收入升４﹒６％

中國飛機租賃（０１８４８）去年純利大增逾８倍至２﹒５８億元，派末期息１８仙

閱文集團（００７７２）全年盈轉虧２﹒１億人幣，不派息

遠東控股（０００３６）去年虧擴大至３﹒４３億元，不派末期息

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《公司資訊》

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中國據報調查長和（００００１）出售海外港口交易；長和、長實（０１１１３）周四公布業績

，將不設記者會及分析員會議

ＨＭＶＯＤ視頻（０８１０３）開市前停牌，待公布原因

阿里（０９９８８）據報全面實現ＡＩ化，料很快出現「殺手級應用」；微信公眾平台對違規薦

股等採取刪文等階梯處理直至封禁帳號

小米（０１８１０）雷軍稱小米汽車２０２５年交付目標提升至３５萬輛

騰訊（００７００）混元推出５款３Ｄ生成模型，全部開源

上清所總經理晤渣打（０２８８８）高管，談拓展人幣資產投資渠道等

金山科技（０００４０）與東莞市達成策略性合作，拓展可持續能源方案業務

蜜雪冰城杭州門店稱收到總部新規指檸檬不能過夜，每天拍照記錄

新世界（０００１７）傳與ＬＶ洽商在Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ開設大型門店

會地日出康城１２Ｃ期加推１３８伙，入場價由４５３萬起

國泰航空（００２９３）本月３０日恢復往返印度海德拉巴直航客運航班

宏利委任Ｓｔｅｖｅ Ｆｉｎｃｈ為亞洲總裁兼首席執行官

滙豐將中國經濟今年增長預測上調至４﹒８％，明年料增４﹒５％

理想汽車（０２０１５）發布下一代自動駕駛技術ＭｉｎｄＶＬＡ

建設銀行（００９３９）李運提請辭去副行長職務，今日起生效

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《神州民企》

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金蝶國際（００２６８）有信心今年扭虧，５年後ＡＩ收入佔比約兩成

特步國際（０１３６８）楊鷺彬辭任首席財務官，丁利智接任

第四範式（０６６８２）據報成立範式集團，拓ＡＩ Ａｇｅｎｔ業務

２１世紀教育（０１５９８）中途停牌，集團指可能延遲刊發２０２４年年度業績

特步國際（０１３６８）有信心今年收入及利潤維持增長

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《中國要聞》

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習近平貴州考察，促破除地方保護、內捲式競爭等；習近平貴州肇興侗寨調研，了解推進鄉村振

興等情況

王毅將出席中日韓外長會並主持中日經濟高層對話；中日韓三國外長本周六於東京舉行會談

王文濤會見空客ＣＥＯ稱抓住機遇，加大對華投資

人行２７３３億逆回購利率持平，淨投放２３５６億

內地２月全社會用電量增８﹒６％，首２月增１﹒３％；２月房企債券融資總額２２３億元，海

外債恢復發行

工信部設數字化管理中心，提升工業節能減碳能力

三部門推行健康烹飪，大力開展減鹽減油減糖行動

五部門完善綠電證書市場制度，推進綠證強制消費

財政部展開國債做市支持工作，規模５﹒９億元

中證監授權派出機構推動相關主體適用先行賠付制度

全國一級資質房地產開發企業座談會下周北京舉行

深圳首批４條ＡＩ巴士線路已常規化運營，據報香港擬引入

蘇州爭取基金資源支持ＡＩ芯片產業發展，推動兼併重組

杭州２宗宅地以２３﹒７５億成交，平均溢價率１１％

上海黃浦區指不得向８歲以下兒童銷售二次元商品

ＡＭＤ預計今年底中國ＩＳＶ合作夥伴增至１７０家

智己汽車、斑馬智行、餓了麼聯合發布ＡＩ座艙產品

中汽協倡車企停發銷量周榜，禁拉踩攀比製造惡性競爭

特斯拉ＭｏｄｅｌＹ長航版加價１萬，ＦＳＤ免費體驗

光大集團原董事長李曉鵬受賄逾六千萬，判囚１５年

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６９％，報２２２７１﹒６７點

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《大國博弈》

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特朗普稱習近平很快訪美，中國外交部指無可奉告

美商務部據報禁用ＤＳ，中方表示反對泛化國安概念

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《國際要聞》

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傳泰國或將６０天免簽證入境政策縮短為３０天

加拿大新總理卡尼試圖拉攏英法以應對美國壓力

加沙停火進程破裂，以軍恢復密集攻擊３０死數十傷

特朗普施壓伊朗停止支持胡塞武裝，或擴大打擊範圍

特朗普提名鮑曼擔任聯儲局負責監管的副主席；特朗普授權政府立即開始利用煤炭生產能源；特

朗普稱立刻取消特勤局對拜登兒女的保護；美國拒還自由神像，白宮發言人暗示美國曾助法抗德

；滯留太空９個月，美國兩名太空人啟程回地球

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《外圍經濟》

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印尼股市暴跌７％，一度暫停交易

日本央行本周料維持利率於０﹒５厘不變；高盛指日本央行若想通脹達標，打工仔要加更多人工

穆迪指關稅戰衝擊東南亞公司，汽車、鋼鐵首當其衝

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《其他消息》

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王文濤會見太古集團行政總裁施銘倫，稱續為外企提供廣闊市場空間

７２１元朗暴動案被判囚，林卓廷在內再多２人提上訴

消息指警方國安處帶走鍾翰林後父協助調查

急症室收費傳兩級制，陳凱欣憂掀醫患爭執籲勿短期「一刀切」

恒地老臣子形容李兆基是「恐龍老闆」，節儉謙厚和善；地建會表示李兆基為香港社會及房地產

發展作出巨大貢獻；新地表示李兆基與新地淵源深厚，懷著沉痛心情悼念

李家超晤東莞市委書記，就深化港莞合作交流意見；李家超稱特別工作小組正審視第三間醫學院

建議書，共三間大學提交；社會密切關注長和出售港口，強調所有交易需符合法律要求；第八屆

立法會選舉將於１２月７日舉行；針對一車多關建議，需通盤考慮確保所有關口運作暢順；非常

重視啟德體育園順利運作，將要求設恒常會議機制；首兩月機場客運量升１７％，農曆年初五創

疫後單日新高

港府推出特邀人士入境便利計劃，促進香港與東盟經貿人文合作

簡約公屋第二期優先申請截止，收５３００份申請表

ＧＵＭ指２月５０億資金流出港股，避險情緒升溫

經絡指２月ＭＭＩ升２點子，料上半年按息約３﹒５厘

最新失業率升至３﹒２％，高於預期

廉署拘２２人，涉受賄協助中介騙取銀行按揭轉介費

香港新型工業發展聯盟成立，孫東冀促進各創科持份者緊密協作

港府委任沈向洋陳家亮及醫衞局局長為港投公司新成員

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