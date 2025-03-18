《日入而息》小米上季多賺６９％勝預期，聯通去年多賺一成增派息

《今天重點》
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小米（０１８１０）全年純利升３５％至２３６﹒６億人幣，不派息；小米去年智能電動車收入
３２１億人幣，交付量１３﹒７萬輛；小米雷軍稱小米汽車２０２５年交付目標提升至３５萬輛
中國聯通（００７６２）去年多賺１０％，息０﹒１５６２元人幣，收入升４﹒６％；聯通料今
年收入及利潤有力增長，明年資本開支降至５５０億人幣
騰訊音樂（０１６９８）全年純利升３５％至６６億人幣，派息９美仙
小鵬汽車（０９８６８）上季經調整虧損收窄至１３﹒９億人幣，料首季收入升逾倍
貝殼（０２４２３）全年純利跌３０﹒８％至４１億人幣，息１２美仙
港燈（０２６３８）去年純利跌１﹒４％至３１﹒１億元，派息１６﹒０９仙；去年售電量增１
﹒１％，今年１月平均淨電費微升０﹒９％
特步國際（０１３６８）去年純利按年升２０﹒２％，末期息增至９﹒５港仙；特步國際有信心
今年收入及利潤維持增長
華潤啤酒（００２９１）去年純利按年跌８％，末期息０﹒３８７元人幣
李家超晤東莞市委書記，就深化港莞合作交流意見；李家超稱特別工作小組正審視第三間醫學院
建議書，共三間大學提交；社會密切關注長和出售港口，強調所有交易需符合法律要求；第八屆
立法會選舉將於１２月７日舉行；針對一車多關建議，需通盤考慮確保所有關口運作暢順；非常
重視啟德體育園順利運作，將要求設恒常會議機制；首兩月機場客運量升１７％，農曆年初五創
疫後單日新高
恒地老臣子形容李兆基是「恐龍老闆」，節儉謙厚和善；地建會表示李兆基為香港社會及房地產
發展作出巨大貢獻；新地表示李兆基與新地淵源深厚，懷著沉痛心情悼念
習近平貴州考察，促破除地方保護、內捲式競爭等；習近平貴州肇興侗寨調研，了解推進鄉村振
興等情況
王毅將出席中日韓外長會並主持中日經濟高層對話；中日韓三國外長本周六於東京舉行會談
特朗普提名鮑曼擔任聯儲局負責監管的副主席；特朗普授權政府立即開始利用煤炭生產能源；特
朗普稱立刻取消特勤局對拜登兒女的保護；美國拒還自由神像，白宮發言人暗示美國曾助法抗德
；滯留太空９個月，美國兩名太空人啟程回地球
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《即日市況》
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恒指收升５９５點刷新三年高，藥明康德績後飆一成，ＡＩ概念當炒
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒１１％三連升，成交縮至１﹒５萬億
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《美元匯價》
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歐元最新報１﹒０９４９╱９５，日圓最新報１４９﹒７０╱７４
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《公司業績》
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光大綠色環保（０１２５７）全年虧損擴大至４﹒２億元，不派息
中國利郎（０１２３４）全年純利跌１３％，末期息連特息１２港仙
特步國際（０１３６８）去年純利按年升２０﹒２％，末期息增至９﹒５港仙
金輝集團（００１３７）全年虧轉盈賺５９２１﹒７萬元，不派息
華潤啤酒（００２９１）去年純利按年跌８％，末期息０﹒３８７元人幣
騰訊音樂（０１６９８）全年純利升３５％至６６億人幣，派息９美仙
小米（０１８１０）全年純利升３５％至２３６﹒６億人幣，不派息；去年智能手機業務收入升
１６％，電動車收入３２１億
勝獅貨櫃（００７１６）全年純利升７５﹒６％至３４１３﹒５萬美元，息５港仙
美圖（０１３５７）公司去年純利升１﹒１３倍，息增至５﹒５２港仙
港燈（０２６３８）去年純利跌１﹒４％至３１﹒１億元，派息１６﹒０９仙；去年售電量增１
﹒１％，今年１月平均淨電費微升０﹒９％
中國聯通（００７６２）去年多賺１０％，息０﹒１５６２元人幣，收入升４﹒６％
中國飛機租賃（０１８４８）去年純利大增逾８倍至２﹒５８億元，派末期息１８仙
閱文集團（００７７２）全年盈轉虧２﹒１億人幣，不派息
遠東控股（０００３６）去年虧擴大至３﹒４３億元，不派末期息
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《公司資訊》
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中國據報調查長和（００００１）出售海外港口交易；長和、長實（０１１１３）周四公布業績
，將不設記者會及分析員會議
ＨＭＶＯＤ視頻（０８１０３）開市前停牌，待公布原因
阿里（０９９８８）據報全面實現ＡＩ化，料很快出現「殺手級應用」；微信公眾平台對違規薦
股等採取刪文等階梯處理直至封禁帳號
小米（０１８１０）雷軍稱小米汽車２０２５年交付目標提升至３５萬輛
騰訊（００７００）混元推出５款３Ｄ生成模型，全部開源
上清所總經理晤渣打（０２８８８）高管，談拓展人幣資產投資渠道等
金山科技（０００４０）與東莞市達成策略性合作，拓展可持續能源方案業務
蜜雪冰城杭州門店稱收到總部新規指檸檬不能過夜，每天拍照記錄
新世界（０００１７）傳與ＬＶ洽商在Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ開設大型門店
會地日出康城１２Ｃ期加推１３８伙，入場價由４５３萬起
國泰航空（００２９３）本月３０日恢復往返印度海德拉巴直航客運航班
宏利委任Ｓｔｅｖｅ Ｆｉｎｃｈ為亞洲總裁兼首席執行官
滙豐將中國經濟今年增長預測上調至４﹒８％，明年料增４﹒５％
理想汽車（０２０１５）發布下一代自動駕駛技術ＭｉｎｄＶＬＡ
建設銀行（００９３９）李運提請辭去副行長職務，今日起生效
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《神州民企》
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金蝶國際（００２６８）有信心今年扭虧，５年後ＡＩ收入佔比約兩成
特步國際（０１３６８）楊鷺彬辭任首席財務官，丁利智接任
第四範式（０６６８２）據報成立範式集團，拓ＡＩ Ａｇｅｎｔ業務
２１世紀教育（０１５９８）中途停牌，集團指可能延遲刊發２０２４年年度業績
特步國際（０１３６８）有信心今年收入及利潤維持增長
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《中國要聞》
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習近平貴州考察，促破除地方保護、內捲式競爭等；習近平貴州肇興侗寨調研，了解推進鄉村振
興等情況
王毅將出席中日韓外長會並主持中日經濟高層對話；中日韓三國外長本周六於東京舉行會談
王文濤會見空客ＣＥＯ稱抓住機遇，加大對華投資
人行２７３３億逆回購利率持平，淨投放２３５６億
內地２月全社會用電量增８﹒６％，首２月增１﹒３％；２月房企債券融資總額２２３億元，海
外債恢復發行
工信部設數字化管理中心，提升工業節能減碳能力
三部門推行健康烹飪，大力開展減鹽減油減糖行動
五部門完善綠電證書市場制度，推進綠證強制消費
財政部展開國債做市支持工作，規模５﹒９億元
中證監授權派出機構推動相關主體適用先行賠付制度
全國一級資質房地產開發企業座談會下周北京舉行
深圳首批４條ＡＩ巴士線路已常規化運營，據報香港擬引入
蘇州爭取基金資源支持ＡＩ芯片產業發展，推動兼併重組
杭州２宗宅地以２３﹒７５億成交，平均溢價率１１％
上海黃浦區指不得向８歲以下兒童銷售二次元商品
ＡＭＤ預計今年底中國ＩＳＶ合作夥伴增至１７０家
智己汽車、斑馬智行、餓了麼聯合發布ＡＩ座艙產品
中汽協倡車企停發銷量周榜，禁拉踩攀比製造惡性競爭
特斯拉ＭｏｄｅｌＹ長航版加價１萬，ＦＳＤ免費體驗
光大集團原董事長李曉鵬受賄逾六千萬，判囚１５年
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒６９％，報２２２７１﹒６７點
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《大國博弈》
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特朗普稱習近平很快訪美，中國外交部指無可奉告
美商務部據報禁用ＤＳ，中方表示反對泛化國安概念
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《國際要聞》
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傳泰國或將６０天免簽證入境政策縮短為３０天
加拿大新總理卡尼試圖拉攏英法以應對美國壓力
加沙停火進程破裂，以軍恢復密集攻擊３０死數十傷
特朗普施壓伊朗停止支持胡塞武裝，或擴大打擊範圍
特朗普提名鮑曼擔任聯儲局負責監管的副主席；特朗普授權政府立即開始利用煤炭生產能源；特
朗普稱立刻取消特勤局對拜登兒女的保護；美國拒還自由神像，白宮發言人暗示美國曾助法抗德
；滯留太空９個月，美國兩名太空人啟程回地球
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《外圍經濟》
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印尼股市暴跌７％，一度暫停交易
日本央行本周料維持利率於０﹒５厘不變；高盛指日本央行若想通脹達標，打工仔要加更多人工
穆迪指關稅戰衝擊東南亞公司，汽車、鋼鐵首當其衝
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《其他消息》
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王文濤會見太古集團行政總裁施銘倫，稱續為外企提供廣闊市場空間
７２１元朗暴動案被判囚，林卓廷在內再多２人提上訴
消息指警方國安處帶走鍾翰林後父協助調查
急症室收費傳兩級制，陳凱欣憂掀醫患爭執籲勿短期「一刀切」
恒地老臣子形容李兆基是「恐龍老闆」，節儉謙厚和善；地建會表示李兆基為香港社會及房地產
發展作出巨大貢獻；新地表示李兆基與新地淵源深厚，懷著沉痛心情悼念
李家超晤東莞市委書記，就深化港莞合作交流意見；李家超稱特別工作小組正審視第三間醫學院
建議書，共三間大學提交；社會密切關注長和出售港口，強調所有交易需符合法律要求；第八屆
立法會選舉將於１２月７日舉行；針對一車多關建議，需通盤考慮確保所有關口運作暢順；非常
重視啟德體育園順利運作，將要求設恒常會議機制；首兩月機場客運量升１７％，農曆年初五創
疫後單日新高
港府推出特邀人士入境便利計劃，促進香港與東盟經貿人文合作
簡約公屋第二期優先申請截止，收５３００份申請表
ＧＵＭ指２月５０億資金流出港股，避險情緒升溫
經絡指２月ＭＭＩ升２點子，料上半年按息約３﹒５厘
最新失業率升至３﹒２％，高於預期
廉署拘２２人，涉受賄協助中介騙取銀行按揭轉介費
香港新型工業發展聯盟成立，孫東冀促進各創科持份者緊密協作
港府委任沈向洋陳家亮及醫衞局局長為港投公司新成員
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