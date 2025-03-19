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19/03/2025 17:23

《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美儲局公布議息結果

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場除等待聯儲局即將公布的議息會議結果，亦關注美國總統
特朗普與俄羅斯總統普京的通話，能否結束三年多的俄烏衝突。美股三大指數昨日（１８日）收
市報跌。道指跌２６０﹒３２點或０﹒６２％，報４１５８１﹒３１點；標普５００指數跌
６０﹒４６點或１﹒０７％，報５６１４﹒６６點；納指跌３０４﹒５５點或１﹒７１％，報
１７５０４﹒１２點。港股方面，恆生指數收市報２４７７１，升３０點或０﹒１％，成交
２７１９億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
９：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森發表演講。２０日凌晨２：００ａｍ，美聯儲聯邦公開市
場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定和政策聲明；２：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾召開記者會

　
　　數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒３％改
善至升０﹒５％，年率升幅料由２﹒５％收窄至２﹒３％。明日２：００ａｍ，美國公布官方指
標利率，料維持於４﹒５％。４：００ａｍ，美國公布１月長期資本流動。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：萬國數據（ＵＳ﹒ＧＤＳ）、金山雲（ＵＳ﹒ＫＣ）、中
通快遞（ＵＳ﹒ＺＴＯ）等。（ｗａ）

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