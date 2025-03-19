《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美儲局公布議息結果

《經濟通通訊社１９日專訊》市場除等待聯儲局即將公布的議息會議結果，亦關注美國總統

特朗普與俄羅斯總統普京的通話，能否結束三年多的俄烏衝突。美股三大指數昨日（１８日）收

市報跌。道指跌２６０﹒３２點或０﹒６２％，報４１５８１﹒３１點；標普５００指數跌

６０﹒４６點或１﹒０７％，報５６１４﹒６６點；納指跌３０４﹒５５點或１﹒７１％，報

１７５０４﹒１２點。港股方面，恆生指數收市報２４７７１，升３０點或０﹒１％，成交

２７１９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

９：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森發表演講。２０日凌晨２：００ａｍ，美聯儲聯邦公開市

場委員會（ＦＯＭＣ）宣布利率決定和政策聲明；２：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾召開記者會

。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒３％改

善至升０﹒５％，年率升幅料由２﹒５％收窄至２﹒３％。明日２：００ａｍ，美國公布官方指

標利率，料維持於４﹒５％。４：００ａｍ，美國公布１月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：萬國數據（ＵＳ﹒ＧＤＳ）、金山雲（ＵＳ﹒ＫＣ）、中

通快遞（ＵＳ﹒ＺＴＯ）等。（ｗａ）

