即月期指最後交易價２４７３４跌６１點，低水３７點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２４７３４，跌６１點，低水３７點，暫
成交８８４８８張。即月國指期貨最後交易價９１５８，跌３８點，低水６點，暫成交
９２３６４張。另外，即月科指期貨最後交易價６０３１，跌９１點，低水１０點，暫成交
１２４２０８張。
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19/03/2025 16:31
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２４７３４，跌６１點，低水３７點，暫
成交８８４８８張。即月國指期貨最後交易價９１５８，跌３８點，低水６點，暫成交
９２３６４張。另外，即月科指期貨最後交易價６０３１，跌９１點，低水１０點，暫成交
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下一篇新聞︰19/03/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６７４﹒８升５﹒５點
19/03/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４８１９點，升８５點，高水４８點
19/03/2025 09:15 期指低開５３點報２４７４２，國指期貨跌２５點報９１７１
19/03/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６８５﹒２５升１６點
19/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８６６５０張，增逾萬三張
19/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６７８６０張，增逾萬張
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