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期貨新聞

19/03/2025 16:31

即月期指最後交易價２４７３４跌６１點，低水３７點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２４７３４，跌６１點，低水３７點，暫
成交８８４８８張。即月國指期貨最後交易價９１５８，跌３８點，低水６點，暫成交
９２３６４張。另外，即月科指期貨最後交易價６０３１，跌９１點，低水１０點，暫成交
１２４２０８張。

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19/03/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８６６５０張，增逾萬三張

19/03/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６７８６０張，增逾萬張

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