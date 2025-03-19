即月期指最後交易價２４７３４跌６１點，低水３７點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２４７３４，跌６１點，低水３７點，暫

成交８８４８８張。即月國指期貨最後交易價９１５８，跌３８點，低水６點，暫成交

９２３６４張。另外，即月科指期貨最後交易價６０３１，跌９１點，低水１０點，暫成交

１２４２０８張。

