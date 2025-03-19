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19/03/2025 19:52

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，長和吉利潤電中移動公布業績

　　《經濟通通訊社１９日專訊》英倫銀行公布議息結果，及長和吉利潤電中移動公布業績，料
為周四（２０日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐元峰會舉行。周四本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德
在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會聽證會發言。４：３０ｐｍ，瑞典央行公布利率決定和貨幣政
策報告。晚上８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議記錄；同一時間，歐洲央行執
委連恩發表講話。
　
＊德國公布ＰＰＩ，美國公布成屋銷售等數據＊
　
　　數據方面，周四（２０日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布２月失業率，料維
持於４﹒１％。３：００ｐｍ，英國公布２月失業率。同一時間，德國公布２月生產者物價指數
，月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒２％，年率升幅料由０﹒５％擴大至１％。４：３０ｐｍ
，香港公布２月綜合消費物價指數，年率升幅料由２％收窄至１﹒９％。８：００ｐｍ，英國公
布官方指標利率，料維持於４﹒５％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由
１８７萬升至１８８﹒７萬；首次申請失業救濟金人數料由２２萬升至２２﹒４萬。
１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋銷售，料由４０８萬降至３９５萬，月率跌幅料由４﹒９％
收窄至３﹒２％；２月領先指標跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、恒基地產（０００１２）、吉利汽
車（００１７５）、同程旅行（００７８０）、華潤電力（００８３６）、中國移動
（００９４１）、長實集團（０１１１３）、中國生物製藥（０１１７７）、中國電力
（０２３８０）等。（ｗａ）

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