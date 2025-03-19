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期貨新聞

19/03/2025 19:49

《日入而息》騰訊上季多賺三成勝預期縮回購，平保去年多賺４８％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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騰訊（００７００）去年純利升６８％，息增至４﹒５元；上季經調整純利升３０％，勝預期；
騰訊年內擬斥至少８００億元回購；騰訊指會加大ＡＩ投入，鼓勵不同業務接入大模型　　　　
平保（０２３１８）去年純利按年升４７﹒８％，息１﹒６２元人幣　　　　　　　　　　　　
煤氣（００００３）去年少賺５﹒９％至５７億元，核心利潤升５％，息維持２３仙　　　　　
長建（０１０３８）去年純利按年升１﹒１％，末期息增至１﹒８６元　　　　　　　　　　　
電能（００００６）全年純利升１﹒９％至６１﹒２億元，息２﹒０４元　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）去年純利按年跌７５％，末期息維持９５仙；嘉里建設去年基礎溢利按
年升２５％，合約銷售額按年跌１０％；嘉里湯耀宗稱香港樓市已跳出谷底，對今年前景非常樂
觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬（０９８６８）Ｍ０３　Ｍａｘ車型智駕門檻將降至１５萬元人民幣；有信心今年第四季首
度扭虧，明年起保持盈利狀況；料今年銷量翻倍，第４季穩步走向盈利；小鵬汽車向何小鵬有條
件授予合共２８５０﹒７萬股限制性股份單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港場外結算公司周五起接受在岸國債作為所有衍生品交易抵押品　　　　　　　　　　　　　
傳Ａ股藍思科技擬申請來港上市，集資最多１１７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱過去五年私有化退市公司年均２１間，對市場影響不顯著；香港股市自去年以來氣氛及
交投好轉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２９５９億逆回購利率持平，淨投放１２０５億；深化境內外債市互聯互通，提升跨境投融
資便利；人行重慶分行支持更多民營企業發行債券融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普據悉接待阿聯酋高級官員，磋商晶片及投資；五角大樓欲裁５至６萬個崗位，但自願離職
人數偏低；特斯拉屢被燒車，白宮斥國內恐襲，ＦＢＩ出手徹查　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　等候美儲議息結果恒指全日小升３０點，聯通安踏績後挫，內需續強
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬指收低０﹒１％，成交不足１﹒５萬億，黃金股仍強
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元續衝擊１﹒１０，但再上試高位有保留　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８９８╱９９，日圓最新報１４９﹒７８╱８０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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嘉里建設（００６８３）去年基礎溢利按年升２５％，合約銷售額按年跌１０％　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）去年純利按年跌７５％，末期息維持９５仙　　　　　　　　　　　　
安踏體育（０２０２０）去年純利按年升５２﹒４％，末期息增至１﹒１８港元　　　　　　　
中國澱粉（０３８３８）去年純利按年升３﹒４７倍，息０﹒９８港仙　　　　　　　　　　　
金山軟件（０３８８８）全年純利升２﹒２倍，末期息派０﹒１５港元　　　　　　　　　　　
電能（００００６）全年純利升１﹒９％至６１﹒２億元，息２﹒０４元　　　　　　　　　　
長建（０１０３８）去年純利按年升１﹒１％，末期息增至１﹒８６元　　　　　　　　　　　
眾安在綫（０６０６０）全年純利跌８５﹒２％至６億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　
佛朗斯股份（０２４９９）全年純利升２﹒２７倍，息２﹒９３分人幣　　　　　　　　　　　
煤氣（００００３）去年少賺５﹒９％至５７億元，核心利潤升５％，息維持２３仙　　　　　
騰訊（００７００）去年純利升６８％，息增至４﹒５元；上季經調整純利升３０％，勝預期　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳Ａ股藍思科技擬申請來港上市，集資最多１１７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
煤氣（００００３）去年整體售氣量增長０﹒１％，對李兆基離世表示最深切哀悼　　　　　　
騰訊（００７００）年內擬斥至少８００億元回購；新總部「企鵝島」建設提速，預計一期６月
首批交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬（０９８６８）Ｍ０３　Ｍａｘ車型智駕門檻將降至１５萬元人民幣；有信心今年第四季首
度扭虧，明年起保持盈利狀況；料今年銷量翻倍，第４季穩步走向盈利；小鵬汽車向何小鵬有條
件授予合共２８５０﹒７萬股限制性股份單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
維昇藥業（０２５６１）傳近下限６８﹒８元定價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
舒寶國際（０２５６９）對集團長期前景有信心，加關稅負面影響不大　　　　　　　　　　　
藍籌新奧能源（０２６８８）今早停牌待發內幕消息，本周暫升近一成　　　　　　　　　　　
中電（００００２）今年推電動車充電收費服務，適時公布收費安排　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）內容生態擬年內投入超百億流量、２０億現金，助商家成交倍增；京東買菜
更名「京東七鮮」，京東即時零售布局提速　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石四藥（０２００５）尼莫地平已獲中國藥監局批准登記成為上市製劑原料藥　　　　　　　　
傳中國推遲批准比亞迪（０１２１１）墨西哥設廠，憂技術洩漏到美國　　　　　　　　　　　
大灣區航空４月新增張家界及桂林直航航班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）料２０２７年汽車出海，目標手機內地市佔每年升１百分點；小米據報計劃
擴建第二座電動汽車工廠規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）天璽．海下周三推１２伙招標，預告於短期內開標　　　　　　　　　　　
聯交所表示雙運控股（０１７０６）上市地位將於本月２４日取消　　　　　　　　　　　　　
碧桂園（０２００７）據報尋求兩隻境內債分期款項展期至９月支付　　　　　　　　　　　　
建行亞洲１個月定存首十萬高達６﹒６８厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港去年高端客戶ＡＵＭ錄雙位數升幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中信銀行（００９９８）副行長谷凌雲任職資格獲核准　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中石化油服（０１０３３）料全球原油需求保持增長，今年盡快實現分紅　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　ＢＯＳＳ直聘（０２０７６）向１３０名員工授出約３２４萬股股份獎勵　　
　　蔚來（０９８６６）第三品牌螢火蟲首款車型４月１９日上市即交付　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ２２獲美國ＦＤＡ孤兒藥資格認定　　　　　
　　貝殼（０２４２３）徐濤料今年二手房市場穩中有升，新房市場跌幅有望收窄
　　滙景控股（０９９６８）延遲刊發２０２４年度業績，料將於４月１日停牌　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中國財政部即將在倫敦發行人民幣綠色主權債券，規模至多６０億　　　　　　　　　　　　　
李雲澤晤淡馬錫林文興，就科技金融等交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料３月ＬＰＲ續保持不變，銀行淨息差壓力仍很高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２２個中央巡查組陸續進駐，開展一季度安全生產查訪　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三部門支持國三、國四排放標準營運貨車報廢更新；推進新能源公交車更新，每輛車平均補貼８
萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２９５９億逆回購利率持平，淨投放１２０５億；深化境內外債市互聯互通，提升跨境投融
資便利；人行重慶分行支持更多民營企業發行債券融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部就人工智能標準制定指南公開徵求意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張國清陝西調研指扎實推動科技創新和產業創新融合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局修訂制止濫用行政權力排除規定，完善執法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中資銀行下調消費貸款利率，響應政府號召刺激內需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法巴證券等四家新設金融機構在滬集體開業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東莞ＡＩ大模型中心開服，為首個製造領域城市大模型中心　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江對全省幹部開展人工智能通識及應用培訓，為期４個月　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳近六百家科技企業、４８個項目獲批貸款１７２億；深交所債券業務官員表示要推動長期資
金進入債市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＮＧ銀行釋放增長及投資信心，將實施針對性政策；瑞銀指中國房地產拐點信號顯現，料房價
提前企穩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國地機器人創新中心將發布通用具身智能平台「格物」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大連海關黨委書記、關長劉大立涉嫌嚴重違紀違法被查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比利時落案控５人，據報涉華為捲入歐洲議會賄賂案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣汽１５億成立華望汽車技術公司，與華為合作造車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地汽柴油每噸降２８０元、２７０元，降幅今年最大；內地電動自行車以舊換新今年已突破２
００萬輛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
響應提振消費方案，湖北利川市中小學連放５天春假　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院公布涉外知識產權糾紛處理規定，５月起施行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌１﹒４％，報２１９６０﹒８３點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台積電董事劉鏡清稱董事會從未討論接手英特爾晶圓廠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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商務部王受文晤百事董事長，就中美經貿關係等交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國總統特朗普稱中美領導人均希望兩國「和睦共處」；Ｃｏｓｔｃｏ據報要求中國供應商降價
，以應對美關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
禾賽股份：有關沽空報告毫無依據，反對涉軍業務指控　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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土耳其警方拘捕埃爾多安最主要的總統競爭對手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美俄元首通話，中國外交部指樂見一切通往停火的努力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普據悉接待阿聯酋高級官員，磋商晶片及投資；五角大樓欲裁５至６萬個崗位，但自願離職
人數偏低；特斯拉屢被燒車，白宮斥國內恐襲，ＦＢＩ出手徹查　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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日本央行決定維持政策利率於０﹒５厘不變；植田和男討論利率決定，日圓兌美元兩周來首破１
５０；渣打指日圓兌美元料走弱，好友或平倉；安聯投資料日本央行本月按兵不動，發布會論調
成焦點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩根士丹利據悉本月將裁員約兩千人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗削減特別獎金計劃最後一輪發放金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西門子計劃於全球裁員５６００人，德國佔近半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三星電子ＣＥＯ為股價下跌道歉，承諾加強競爭力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃仁勳ＧＴＣ演講，公布「個人ＡＩ超級電腦」計劃；黃仁勳「點金術」失效，英偉達股價未見
大漲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美前副國安顧問Ｄａｌｅｅｐ　Ｓｉｎｇｈ加盟保德信　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超晤江門市委書記，就深化港邑合作交流意見；謝展寰下午赴京，將就供港食物及加強食品
貿易交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
僱員再培訓局擬改名，聚焦ＡＩ技能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
姚柏良憂提高機場離境稅令更多旅客選擇周邊機場，有礙航空業復甦　　　　　　　　　　　　
孫東稱截至１月底１５２名ＡＩ界別非本地人士按科才計劃獲准入境　　　　　　　　　　　　
林大輝稱理大願承擔新醫學院搬入牛潭尾前所有開支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機場三跑工頭向工人收賄７０萬元判囚２年，刑期屬同類案件最重　　　　　　　　　　　　　
發展局表示古洞北╱粉嶺北新發展區餘下住戶須於５月起分批遷出　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱過去五年私有化退市公司年均２１間，對市場影響不顯著；香港股市自去年以來氣氛及
交投好轉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指本港三成僱主下季將增加人手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甯漢豪稱於古洞北及粉嶺北至今收回１７８公頃土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
凱銀前行政總裁王勇因基金管理缺失遭證監會禁止重投業界１４個月　　　　　　　　　　　　
證監會與金管局研究在香港設立人民幣回購市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港保薦人主管協會倡公眾持股量門檻與國際看齊，設ＯＴＣ市場　　　　　　　　　　　　　
香港場外結算公司周五起接受在岸國債作為所有衍生品交易抵押品　　　　　　　　　　　　　
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19/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２４７３４跌６１點，低水３７點

19/03/2025 15:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５６７４﹒８升５﹒５點

19/03/2025 09:15  期指低開５３點報２４７４２，國指期貨跌２５點報９１７１

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