《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布成屋銷售等數據

《經濟通通訊社２０日專訊》美聯儲局一如市場預期維持利率不變，同時下調經濟增長預測

，上調通脹預期，並預測今年將減息兩次。美股三大指數昨日（１９日）收市報升。道指升

３８３﹒３２點或０﹒９２％，報４１９６４﹒６３點；標普５００指數升６０﹒６３點或

１﹒０８％，報５６７５﹒２９點；納指升２４６﹒６７點或１﹒４１％，報１７７５０﹒７９

點。港股方面，恆生指數收市報２４２１９，跌５５１點或２﹒２％，成交２９４９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議

記錄；同一時間，歐洲央行執委連恩發表講話。１０：３０ｐｍ，歐洲央行管委霍爾茨曼在倫敦

政經學院一個有關貨幣政策的活動上發言。２１日凌晨１：０５ａｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆

發表演講。



數據方面，今晚８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於４﹒５％。８：３０ｐｍ

，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１８７萬升至１８８﹒７萬；首次申請失業救濟金人

數料由２２萬升至２２﹒４萬。１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋銷售，料由４０８萬降至

３９５萬，月率跌幅料由４﹒９％收窄至３﹒２％；２月領先指標跌幅料由０﹒３％收窄至

０﹒２％。



在美國，今日公布業績的公司有：華住酒店集團（ＵＳ﹒ＨＴＨＴ）、耐克

（ＵＳ﹒ＮＫＥ）、拼多多（ＵＳ﹒ＰＤＤ）、新氧（ＵＳ﹒ＳＹ）、１藥網（ＵＳ﹒ＹＩ）、

極氪（ＵＳ﹒ＺＫ）等。（ｗａ）

