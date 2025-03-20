期指高開２７點報２４７６１，國指期貨跌４點報９１５４

《經濟通通訊社２０日專訊》期指高開２７點報２４７６１，國指期貨低開４點報９１５４
，科指期貨低開１１點報６０２０。
【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票
20/03/2025 09:15
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20/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６７０７１張，減７８９張
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