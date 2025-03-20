即月期指最後交易價２４１９３跌５４１點，低水２７點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２４１９３，跌５４１點，低水２７點，

暫成交９８４０７張。即月國指期貨最後交易價８９３３，跌２２５點，低水１７點，暫成交

９０５２７張。另外，即月科指期貨最後交易價５８１４，跌２１７點，低水２２點，暫成交

１２８４１３張。

