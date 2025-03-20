【夜期時段】即月期指最新報２４１４８點，跌４５點，低水７２點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８８點，跌５點，低水３２

點，最新報２４１４８點，跌４５點，低水７２點，合約成交９０９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９３９點，升６點，低水１１點，最新報８９２５點，跌

８點，低水２５點，合約成交５６２張。

