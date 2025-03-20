【夜期時段】即月期指最新報２４１４８點，跌４５點，低水７２點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８８點，跌５點，低水３２
點，最新報２４１４８點，跌４５點，低水７２點，合約成交９０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９３９點，升６點，低水１１點，最新報８９２５點，跌
８點，低水２５點，合約成交５６２張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
20/03/2025 17:20
《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８８點，跌５點，低水３２
點，最新報２４１４８點，跌４５點，低水７２點，合約成交９０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９３９點，升６點，低水１１點，最新報８９２５點，跌
８點，低水２５點，合約成交５６２張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
下一篇新聞︰20/03/2025 17:02 《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布成屋銷售等數據
20/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２４１９３跌５４１點，成交９８９４３張
20/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２４１９３跌５４１點，低水２７點
20/03/2025 15:14 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７５２﹒５升近２３點
20/03/2025 09:15 期指高開２７點報２４７６１，國指期貨跌４點報９１５４
20/03/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７５１﹒０升逾２１點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N