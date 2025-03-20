《日入而息》長和去年少賺２７％削派息，中移動多賺５％增派息

《今天重點》

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長和（００００１）去年少賺２７％，息減至１﹒５１４元；去年ＣＫＨＧＴ收益升２％，ＥＢ

ＩＴ升５４％；港口及相關服務ＥＢＩＴ升２７％，地緣政治持續影響；李澤鉅稱業務經營環境

預期波動不穩且難以預測；麥理思將退任非執行董事

長實（０１１１３）去年純利按年跌２１％，末期息減至１﹒３５元；去年物業銷售收益跌５０

﹒６％，租務收益升２％

中移動（００９４１）全年純利升５％，派息２﹒４９港元

恒地（０００１２）去年純利跌３２％，基礎盈利則升１％，末期息維持１﹒３元；恒地指Ｔｈ

ｅ Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ出租率八成，土儲逾二千萬方呎

證監會指限新股孖展最高九成，券商須遵守ＦＩＮＩ投資者識別要求

美高梅中國（０２２８２）全年純利升７４﹒５％至４６億元，息０﹒２５１元；擬每年作出不

超過預期綜合年度利潤５０％半年度分派

本港三大發鈔銀行維持最優惠利率不變；中銀香港（０２３８８）維持港元最優惠利率５﹒２５

厘不變；恒生（０００１１）維持港元最優惠利率５﹒２５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２

５厘不變，料其他銀行跟隨

金管局指美減息步伐有較大變數，港息一段時間仍較高；中原按揭指香港最優惠利率仍存０﹒２

５厘下調空間；經絡料美聯儲最快年中減息，Ｐ或降至加息周期前水平；安本料美聯儲傾向減息

更多，投資者將轉投國際市場；大新指美股估值降至合理水平，料中長線受惠ＡＩ發展；尚渤投

資料美ＧＤＰ逐步下降通脹上升，逐漸接近滯脹；恒生仍料美聯儲今年減息３－４次，美股回吐

健康調整；摩根資管料美國上半年或只會再減息一次

商務部指四大措施助外貿企業藉國內市場應對外部衝擊；中國發展高層論壇將舉行，外交部歡迎

企業來華投資；王受文晤巴西淡水河谷集團ＣＥＯ稱歡迎深化對華投資；研究教育、文化等領域

擴大開放試點；數碼產品購新補貼帶動銷售６６９﹒５億元

特朗普欲接管烏克蘭能源設施，包括核電站；特朗普據悉勢將於周四簽署解散教育部的命令；特

朗普稱移民「金卡」項目的收入將用於償還債務；ＮＢＣ指美國或停止駐日美軍擴張計劃以節省

成本

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《即日市況》

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午後沽壓增恒指全日跌５５１點收報２４２１９，１０天線支持

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒５１％，兩市成交持續縮量

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《美元匯價》

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聯儲日銀齊按兵不動，小注博美元反彈

歐元最新報１﹒０８５１╱５２，日圓最新報１４８﹒６３╱６５

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《公司業績》

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瑞聲科技（０２０１８）年度純利升１﹒４３倍，派末期息０﹒２４港元

吉利汽車（００１７５）年度純利大增２﹒１３倍，派末期息０﹒３３元

保利置業（００１１９）純利按年下跌８７﹒３％，派末期息２﹒１港仙

華潤電力（００８３６）年度純利按年升三成，派末期息０﹒６９１港元

禪遊科技（０２６６０）去年純利跌４０﹒７％，末期息１５港仙

晶苑國際（０２２３２）全年純利升２２﹒６％，末期息連特別息派２４﹒５港仙

美高梅中國（０２２８２）全年純利升７４﹒５％至４６億元，息０﹒２５１元；擬每年作出不

超過預期綜合年度利潤５０％半年度分派

長和（００００１）去年少賺２７％，息減至１﹒５１４元；去年ＣＫＨＧＴ收益升２％，ＥＢ

ＩＴ升５４％

長實（０１１１３）去年純利按年跌２１％，末期息減至１﹒３５元；去年物業銷售收益跌５０

﹒６％，租務收益升２％

越秀服務（０６６２６）全年純利跌２７﹒５％，末期息８﹒３港仙

恒基發展（０００９７）去年虧損擴大至１﹒２５億元，不派末期息

同程旅行（００７８０）全年多賺２７％，末期息１８港仙

途虎（０９６９０）去年純利按年下跌９２﹒８％，不派息

卓能（００１３１）中期盈轉虧損４９５１﹒８萬元，中期股息２﹒２５仙

中生製藥（０１１７７）全年純利升５０﹒１％至３５億人幣，息增至４港仙

中移動（００９４１）全年純利升５％，派息２﹒４９港元

青島港（０６１９８）去年純利升６﹒３％至５２﹒３５億人幣

恒地（０００１２）去年純利跌３２％至６３億元，末期息維持１﹒３元

港灣數字（００９１３）全年虧損擴大至１６８４﹒８萬元，不派息

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《公司資訊》

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吉利汽車（００１７５）今年銷量目標增２５％至２７１萬輛，發布１０款新產品

金石控股（０１９４３）開市前停牌，待公布內幕消息

上石化（００３３８）１２０萬噸乙烯装置料２０３０年前投產，不排除發債融資

中國平安（０２３１８）料未來分紅政策保持穩定，有興趣投資新質生產力

滙控（００００５）傳擬出售德國基金管務業務予ＢｌａｃｋＦｉｎ

煤氣（００００３）黃維義稱若成本飈升或有加價壓力，業績穩步升才可再派紅股

工銀亞洲歡迎以「債券通」債券作為離岸衍生品交易抵押品安排

外媒指歐盟正調查中國是否為比亞迪（０１２１１）匈牙利工廠提供補貼

星展香港與金風科技推出首個供應商付款服務

香港航空杭州來港客機轉福州降落，傳機艙內有尿袋起火冒煙

本港三大發鈔銀行維持最優惠利率不變；中銀香港（０２３８８）維持港元最優惠利率５﹒２５

厘不變；恒生（０００１１）維持港元最優惠利率５﹒２５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２

５厘不變，料其他銀行跟隨

數據局召開數據標註領域民企座談會，百度（０９８８８）等１１企參會；華為與百度首發全新

ＡＩ搜索模式，鴻蒙電腦５月亮相

長和（００００１）麥理思將退任非執行董事；港口及相關服務ＥＢＩＴ升２７％，地緣政治持

續影響；李澤鉅：業務經營環境預期波動不穩且難以預測

證監會表示涉百信國際（００５７４）虛假交易案兩被告押後至５月中提堂

ＥＤＡ集團控股（０２５０５）進行總金額不逾５００萬美元加密貨幣購買計劃

開拓藥業（０９９３９）治療脫髮產品之長期安全性臨床試驗達到主要終點

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《國企紅籌》

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同仁堂國藥（０３６１３）獲發中成藥註冊證明書

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《神州民企》

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邁越科技（０２５０１）旗下一款ＡＩ產品獲廣西工業和信息化廳徵集

首控集團（０１２６９）法官保留對清盤呈請聆訊的判決

高鵬礦業（０２２１２）配售事項將不會繼續進行

敏實集團（００４２５）擬夥智元合作推進ＡＩ及人形機器人合作

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《中國要聞》

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習近平考察雲南麗江稱文旅產業要走持續健康發展之路

韓國擬開放中國團體遊客免簽入境，料第三季全面試行

商務部指四大措施助外貿企業藉國內市場應對外部衝擊；中國發展高層論壇將舉行，外交部歡迎

企業來華投資；王受文晤巴西淡水河谷集團ＣＥＯ稱歡迎深化對華投資；研究教育、文化等領域

擴大開放試點；數碼產品購新補貼帶動銷售６６９﹒５億元

首２月中國對外非金融類直接投資美元計同比增９％；內地２月青年失業率升至１６﹒９％，創

四個月新高

市監總局召開企業公平競爭座談會，開展限制競爭行動

中關村論壇下周四起在京辦５天，ＡＩ大模型等為重點

國資委開展央企青年創新行動，設立青年創新基金

中信証券指降準、結構性降息或先於ＬＰＲ降息落地；東方金誠指降息窗口料次季打開，引導Ｌ

ＰＲ跟進下調

上市公司股東減持將受強監管，八大篩查防違規套現

去年雲南出口咖啡３﹒２５萬噸，同比激增３５８％

自然資源部嚴格礦業權出讓權限管理，加強交易監測

人行２６８５億逆回購利率持平，淨投放２３２６億；人行繼續不降息，３月ＬＰＲ一如預期保

持不變；堅持科技賦能，加快推進國家金庫工程建設

北京支持科技領軍企業組建２７個創新聯合體；北京副市長靳偉稱中關村論壇將邀請國家領導人

致辭

上海加強海洋經濟股票價格指數產品化實施路徑研究；上海全球投促大會下周二開幕，將啟動兩

個五百億基金

廣州新塘居然之家經銷商突關店，逾二百家庭失千三萬

深圳對年度爆款具身智能機器人產品獎勵至多３００萬；深圳超兩千億項目向民間資本開放，深

汕通用機場等在列

珠海擬設最高５億元及３億元算力券、模型券，助企業降本

華為發布闊折疊手機Ｐｕｒａ Ｘ，首發搭載鴻蒙５；今年將投入１００億元激勵合作夥伴；華

為與北明軟件、恒生電子等啟動行業聯盟夥伴計劃

去年末中國金融業機構總資產及負債同增７﹒５％

國家地方共建人形機器人創新中心將發布３００萬基金

安徽宿州市長王啟榮主動投案受查，涉嚴重違紀違法

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒９％，報２２３７７﹒２６點

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《大國博弈》

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外交部促加國尊重法治精神，停止干預中國司法主權；外交部促美方停止泛化國家安全，保障留

學生合法權益；商務部表示中日經濟高層對話本周六在日本東京舉行

特朗普稱不介意與習近平６月舉行峰會

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《國際要聞》

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停火協議蕩然無存，以軍重新佔領加沙外圍陣地

韓國政治風波再次加劇，最大在野黨決定彈劾代總統

芬蘭第八度被評全球最幸福國家，美國跌至史上最低

特朗普欲接管烏克蘭能源設施，包括核電站；特朗普據悉勢將於周四簽署解散教育部的命令；特

朗普稱移民「金卡」項目的收入將用於償還債務；ＮＢＣ指美國或停止駐日美軍擴張計劃以節省

成本

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《外圍經濟》

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土耳其股市昨大跌後今持穩，央行出手捍衛里拉匯率

瑞士央行宣布減息０﹒２５厘，符合市場預期

澳洲就業人數意外大幅下滑，投資者提高央行降息押注

特朗普發文「教」聯儲局做事，表示應減息應對關稅；關稅戰後首次議息，鮑威爾認經濟衰退和

通脹風險增加；美國經濟實時監測模型指向惡化，美股回報前景低迷；駿利亨德森指市場焦點強

調經濟增長疲弱，而非憂通脹

英偉達將斥資數千億美元購買美國製晶片，相關公司股價升

特斯拉帳簿遭質疑，資產負債表現１４億美元缺口

黃金跑贏美股，金價突破３０００美元惹通縮憂慮

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《其他消息》

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李家超稱香港擁有發展低空經濟優勢，可成經濟新增長引擎

本港首批３８個低空經濟試點項目，企業包括中電、美團、中移動等

出入境管理局指有需求港澳台居民即日起可網上即時申辦臨時通行證

破欠基金遣散費特惠款項上限升至２０萬，明刊憲生效

羅淑佩哀悼盧國沾辭世，稱為香港文化界重大損失

裕澤香江高峰論壇下周三舉行，鄭志剛蔡崇信等擔任講者

證監會已完成對８家劵商調查，傳考慮限新股孖展最高九成；證監會暫時吊銷金融網紅黃明忠的

牌照１６個月

陳茂波傍晚啟程訪京，將出席中國發展高層論壇

金管局指美減息步伐有較大變數，港息一段時間仍較高；中原按揭指香港最優惠利率仍存０﹒２

５厘下調空間；經絡料美聯儲最快年中減息，Ｐ或降至加息周期前水平；安本料美聯儲傾向減息

更多，投資者將轉投國際市場；大新指美股估值降至合理水平，料中長線受惠ＡＩ發展；尚渤投

資料美ＧＤＰ逐步下降通脹上升，逐漸接近滯脹；恒生仍料美聯儲今年減息３－４次，美股回吐

健康調整；摩根資管料美國上半年或只會再減息一次

仲量聯行指２月租賃市場錄７２００平方呎淨吸納量

傳政府擬有條件接納向天井劏房，早登記或獲豁免收費

港府研新發展區採跨區地積比率轉移，冀上半年提建議

２月整體通脹率放緩至１﹒４％，低於預期

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