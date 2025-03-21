期指低開１１３點報２４０８０，國指期貨跌３６點報８８９７

《經濟通通訊社２１日專訊》期指低開１１３點報２４０８０，國指期貨低開３６點報
８８９７，科指期貨低開２７點報５７８７。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
21/03/2025 09:15
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下一篇新聞︰21/03/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１９﹒３升６﹒５點
21/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９９４１張，減１１５張
21/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５６９９１張，減逾萬張
21/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２９４４８張，增３２１４張
20/03/2025 20:04 《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，中石化神華國藥紫金美團公布業績
20/03/2025 20:01 《日入而息》長和去年少賺２７％削派息，中移動多賺５％增派息
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