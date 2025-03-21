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21/03/2025 09:15

期指低開１１３點報２４０８０，國指期貨跌３６點報８８９７

　　《經濟通通訊社２１日專訊》期指低開１１３點報２４０８０，國指期貨低開３６點報
８８９７，科指期貨低開２７點報５７８７。

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