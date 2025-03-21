即月期指最後交易價２３６０２跌５９１點，低水８８點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３６０２，跌５９１點，低水８８點，
暫成交１２０６５１張。即月國指期貨最後交易價８７１４，跌２１９點，低水２８點，暫成交
１１１２６３張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０２，跌２１２點，低水３８點，暫成交
１８１６０８張。
【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票
21/03/2025 16:31
《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３６０２，跌５９１點，低水８８點，
暫成交１２０６５１張。即月國指期貨最後交易價８７１４，跌２１９點，低水２８點，暫成交
１１１２６３張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０２，跌２１２點，低水３８點，暫成交
１８１６０８張。
【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票
上一篇新聞︰21/03/2025 16:45 《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數
下一篇新聞︰21/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１０﹒７５，跌２點
21/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２３６０２跌５９１點，成交１２１２５９張
21/03/2025 09:15 期指低開１１３點報２４０８０，國指期貨跌３６點報８８９７
21/03/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１９﹒３升６﹒５點
21/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９９４１張，減１１５張
21/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５６９９１張，減逾萬張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N