即月期指最後交易價２３６０２跌５９１點，成交１２１２５９張

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３６０２，跌５９１點，低水８８點，

成交１２１２５９張。即月國指期貨最後交易價８７１４，跌２１９點，低水２８點，成交

１１２７５７張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０２，跌２１２點，低水３８點，成交

１８１６８４張。

