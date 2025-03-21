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期貨新聞

21/03/2025 16:46

即月期指最後交易價２３６０２跌５９１點，成交１２１２５９張

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３６０２，跌５９１點，低水８８點，
成交１２１２５９張。即月國指期貨最後交易價８７１４，跌２１９點，低水２８點，成交
１１２７５７張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０２，跌２１２點，低水３８點，成交
１８１６８４張。

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21/03/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１９﹒３升６﹒５點

21/03/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９９４１張，減１１５張

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