  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

21/03/2025 17:20

【夜期時段】即月期指報２３５８１點，跌２１點，低水１０９點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５９２點，跌１０點，低水
９８點，最新報２３５８１點，跌２１點，低水１０９點，合約成交７２５張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８７２１點，升７點，低水２１點，最新報８７０５點，跌
９點，低水３７點，合約成交８７６張。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰21/03/2025 19:35  《日入而息》美團上季經調整多賺逾倍，蔚來上季經調整虧損擴大

下一篇新聞︰21/03/2025 16:46  即月期指最後交易價２３６０２跌５９１點，成交１２１２５９張

其他期貨新聞
More

21/03/2025 19:38  《再戰明天》日本及美國公布ＰＭＩ，比亞迪舜宇康師傅公布業績

21/03/2025 16:45  《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數

21/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２３６０２跌５９１點，低水８８點

21/03/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７１０﹒７５，跌２點

21/03/2025 09:15  期指低開１１３點報２４０８０，國指期貨跌３６點報８８９７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處