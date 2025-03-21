【夜期時段】即月期指報２３５８１點，跌２１點，低水１０９點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５９２點，跌１０點，低水

９８點，最新報２３５８１點，跌２１點，低水１０９點，合約成交７２５張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７２１點，升７點，低水２１點，最新報８７０５點，跌

９點，低水３７點，合約成交８７６張。

