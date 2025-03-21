《再戰明天》日本及美國公布ＰＭＩ，比亞迪舜宇康師傅公布業績

《經濟通通訊社２１日專訊》日本及美國公布ＰＭＩ，及比亞迪舜宇康師傅公布業績，料為
下周一（２４日）市場焦點。
＊日本央行公布貨幣政策會議記錄，德國公布進口物價＊
各國重要經濟活動方面，本港時間下周一７：５０ａｍ，日本央行公布１月２３至２４日貨
幣政策會議記錄。
數據方面，下周一（２４日）德國公布２月進口物價。８：３０ａｍ（本港時間．下同），
日本公布３月製造業採購經理人指數；３月綜合採購經理人指數；３月服務業採購經理人指數。
９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理人指數，料由５２﹒７降至５１﹒８；３月綜合採
購經理人指數；３月服務業採購經理人指數料由５１升至５１﹒２。
在本港，下周一（２４日）公布業績的公司有：粵海投資（００２７０）、比亞迪電子
（００２８５）、康師傅控股（００３２２）、中國太平（００９６６）、比亞迪股份
（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）等。
下周二（２５日）公布業績的公司有：昆侖能源（００１３５）、光大環境（００２５７）
、萬洲國際（００２８８）、中國中藥（００５７０）、快手－Ｗ（０１０２４）、恒安國際
（０１０４４）、華潤置地（０１１０９）、華潤萬象生活（０１２０９）、藥明生物
（０２２６９）、申洲國際（０２３１３）、招商銀行（０３９６８）、海底撈（０６８６２）
、嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、農夫山泉（０９６３３）等。
下周三（２６日）公布業績的公司有：商湯－Ｗ（０００２０）、北控水務集團
（００３７１）、蒙牛乳業（０２３１９）、中銀香港（０２３８８）、中國人壽
（０２６２８）、新奧能源（０２６８８）、華潤醫藥（０３３２０）、中國銀行
（０３９８８）等。
下周四（２７日）公布業績的公司有：北京控股（００３９２）、山高控股（００４１２）
、中國海洋石油（００８８３）、中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）、郵儲
銀行（０１６５８）、中國財險（０２３２８）、李寧（０２３３１）、中海物業
（０２６６９）、中國重汽（０３８０８）、百濟神州（０６１６０）、海爾智家
（０６６９０）等。
下周五（２８日）公布業績的公司有：中信股份（００２６７）、美的集團（００３００）
、中國石油股份（００８５７）、中升控股（００８８１）、建設銀行（００９３９）、龍湖集
團（００９６０）、石藥集團（０１０９３）、華潤燃氣（０１１９３）、農業銀行
（０１２８８）、工商銀行（０１３９８）等。（ｗａ）
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