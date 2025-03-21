《日入而息》美團上季經調整多賺逾倍，蔚來上季經調整虧損擴大

《今天重點》

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美團（０３６９０）上季純利按年升１﹒８倍，經調整盈利升１﹒２５倍；美團去年本地商業分

部收入增２１％，Ｋｅｅｔａ沙特訂單迅速增長

交行（０３３２８）去年多賺０﹒９％至９３５﹒８６億人幣，息０﹒１９７元人幣；交行料今

年淨息差短期內面臨下行壓力

蔚來（０９８６６）上季經調整虧損擴大至逾６６億人幣，料首季收入升最多三成

小鵬（０９８６８）香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁；小鵬汽車冀旗下在港遙控

泊車許可盡快獲批，至今銷量約千輛

希斯路機場變電站火災周五全日停運，國泰（００２９３）兩班往倫敦航班取消

中原ＣＣＬ按周跌１﹒１７％，創逾８年半新低

金管局指第四季信用卡總交易額按年升１０﹒８％；第四季儲值支付工具交易額按季升１８﹒５

％

李家超稱政府將推３０億元前沿科技研究支援計劃；四理念開啟創科新局面，今年將選地徵求私

人發展計劃

陳茂波談ＲＩＳＣ－Ｖ稱本港可加速發展自主可控技術生態

港投公司與賽昉戰略合作，陳家齊稱對方承諾優先考慮香港為上市地

港府委任香港數碼港管理公司５名新董事，下月起生效；莊太量等９人獲委任為證券及期貨事務

上訴審裁處新成員

中國對長和（００００１）港口交易不滿，分析指加劇ＴｉｋＴｏｋ出售案風險

劉強東稱京東（０９６１８）去年逾千二名快遞員退休，退休金每人月均５３５０元；京東養車

升級補貼政策，疊加政府補貼至高省５０％

人行９３０億逆回購利率持平，全周全口徑放水五千億；人行上海落實適度寬鬆政策，推動小微

貸量增價降；上海銀行同業公會指利率要透明化，信貸資金直達基層

特朗普稱將很快與烏克蘭簽訂稀土協議；特朗普簽署解散美國教育部的命令

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《即日市況》

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恒指收跌５３０點報２３６８９，港股攀頂急調整兩日挫千點

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《深滬股市》

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滬指收跌１﹒３％失三千四，本周挫１﹒６％連升斷纜

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《美元匯價》

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美元連升三日，歐元或下試１﹒０７５０

歐元最新報１﹒０８３２╱３３，日圓最新報１４９﹒３７╱３８

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《公司業績》

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偉仕佳杰（００８５６）去年純利增１４％，末期息派２５﹒７仙

招金（０１８１８）去年純利急增１﹒１倍，末期息派５分人幣

中國建築（０３３１１）去年純利增２１％，末期息派２８﹒５港仙

華潤飲料（０２４６０）去年多賺２３％，連特息派４８﹒３分人民幣

先機企業（００１７６）須延發業績，料將於４月１日起停牌

ＴＥＣＨＳＴＡＲＡＣＱ（０７８５５）全年虧損擴大至９９８６﹒３萬元，不派息

連達科技控股（００８８９）全年虧損擴大至５１２５﹒５萬元，不派息

德琪醫藥（０６９９６）全年虧損收窄至３﹒２億人幣，不派息

名創優品（０９８９６）全年純利升１６﹒２％，末期息８﹒１７美仙

ＴＣＬ電子（０１０７０）全年純利升１﹒３７倍，息３１﹒８仙

中遠海運港口（０１１９９）全年純利跌４﹒８％，派息１４﹒２港仙

交行（０３３２８）去年多賺０﹒９％至９３５﹒８６億人幣，息０﹒１９７元人幣

美團（０３６９０）上季純利按年升１﹒８倍，經調整盈利升１﹒２５倍

地平線機器人（０９６６０）全年虧轉盈２３﹒５億人幣，不派息

龍記集團（００２５５）全年虧損收窄至１３６７﹒３萬元，派息６仙

德利機械（０２１０２）中期純利升６４﹒５％至１４００﹒１萬元，息１﹒５仙

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《公司資訊》

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鷹君（０００４１）澄清早前購股期權的行使價應為１３﹒３６４元

吉利（００１７５）指不會放棄燃油車，今年加大燃油車智能化投入

比亞迪（０１２１１）騰勢Ｎ９或接入阿里ＡＩ，阿里雲官宣攜通義合作

中國對長和（００００１）港口交易不滿，分析指加劇ＴｉｋＴｏｋ出售案風險

劉強東稱京東（０９６１８）去年逾千二名快遞員退休，退休金每人月均５３５０元；京東養車

升級補貼政策，疊加政府補貼至高省５０％

法國航空服務公司Ｅｌｉｏｒ Ｇｒｏｕｐ ＳＡ計劃拓展香港業務

希斯路機場變電站火災周五全日停運，國泰（００２９３）兩班往倫敦航班取消

花旗獲委任為保誠ＡＤＲ計劃存託銀行

港投公司與賽昉戰略合作，陳家齊稱對方承諾優先考慮香港為上市地

滙豐委任陳佩君為環球私人銀行北亞及香港區主管

百度（０９８８８）召開信息安全溝通會，稱任何職工及高管無權限觸碰用戶數據

新世界（０００１７）與招商蛇口粉嶺項目動工，涉及２３００伙

新地（０００１６）北角海璇ＩＩ本月累售５伙，套現約２﹒６億元；東涌住宅地次標價低１４

﹒６％

石四藥集團（２００５）伏立康唑乾混懸劑取得藥品生產註冊批件

小鵬（０９８６８）香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁

綠景中國地產（０００９５）若干票據同意徵求終止

中國移動香港（００９４１）就收購香港寬頻（０１３１０）要約已向國資委提交申請

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《國企紅籌》

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中銀航空租賃（０２５８８）出售四架波音７－３００ＥＲ型飛機予泰國航空

中國太平（００９６６）太平人壽無固定期限資本債券發行完畢

濱海投資（０２８８６）附屬公司獲多家銀行提供中期流動貸款

綠城（０３９００）５３億摘蘇州工業園一涉宅用地，競價達１８２輪

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《神州民企》

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遠大住工（０２１６３）開市前停牌，待發內幕消息

赤子城科技（０９９１１）未來會加大對中東的投入，視情況決定派息

蔚來（０９８６６）上季經調整虧損擴大至逾６６億人幣，料首季收入升最多三成

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《中國要聞》

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韓國擬三季度對華團體旅客免簽，中方表示符合雙方利益；王毅抵東京會見韓外長，明出席第１

１次中日韓外長會；王小洪晤俄羅斯聯邦安全局局長稱深化反恐等合作

金監總局李雲澤赴重慶四川調研，訪賽力斯汽車工廠等

李鴻忠河南調研指確保高質量完成「十四五」規劃任務

中國據報將收儲鈷銅等工業金屬充實國家戰略儲備

工信部準備專門出台中藥高質量發展配套文件；中藥可追溯數據平台已覆蓋１１３餘種中藥材；

藥監局今年已准８個中藥新藥上市，比去年同期大增

去年內地醫保參保率９５％，追回醫保基金２７５億；內地去年處罰２３１家會計師事務所，其

中７家被釘牌

內地網絡「大Ｖ」司馬南偷稅被罰逾９００萬

人行９３０億逆回購利率持平，全周全口徑放水五千億；人行上海落實適度寬鬆政策，推動小微

貸量增價降；上海銀行同業公會指利率要透明化，信貸資金直達基層

北京今年數字經濟增加值目標增８％，攻關腦機接口

深交所優化險資入市，支持保險資金加大權益投資

上海首２月一二手房成交量同比分別增三成、五成

廈門涉宅用地今年首拍，５宗地塊成交額７４﹒７億元

國家地方共建人形機器人創新中心發布仿真平台「格物」；上海正組織開展人形機器人國際標準

化研究

《哪吒２》宣布延長內地放映檔期至４月３０日

哪吒汽車獲泰國金融機構約２１﹒５億元人幣授信

一汽富維與沃飛長空合作，研發低空經濟智能座艙等

特斯拉上海儲能超級工廠首批Ｍｅｇａｐａｃｋ出口發運

人臉識別新規限人臉信息存專用設備，禁經網絡外傳

內地個人互聯網消費貸上限據報提高至３０萬元人民幣

中紀委駐中證監紀檢監察組前組長王會民被查

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７５％，報２２２０９﹒１０點

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《大國博弈》

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外交部表示中方歡迎美參議員戴恩斯訪華

美參議員據報將訪華，周六與中方高級別領導人會面；特朗普否認馬斯克將聽取五角大樓美中開

戰計劃

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《國際要聞》

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加拿大總理卡尼或在本周末解散議會，提前大選

北約據悉擬要求歐洲及加拿大將軍事能力提高３０％

希斯路機場變電站火警停電，機場關閉至當地周五午夜

特朗普稱將很快與烏克蘭簽訂稀土協議；特朗普簽署解散美國教育部的命令

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《外圍經濟》

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歐洲股市四連漲止步，關稅戰及經濟擔憂再現

日本２月核心通脹率按年升３％，高於預期；普徠仕指儲局維持利率不變，日圓短期升勢或告一

段落

日本比特幣投資公司任命特朗普兒子艾力為顧問

美國上周新領失業救濟人數略低於預期；薩默斯稱聯儲局大幅放緩縮表決定拉響警報；「新債王

」岡拉克稱美國有五至六成機會陷入衰退；安本指美傾向更多減息，歐洲中國印度從波動加劇受

惠

ＩＢＭ據報於美國多地大規模裁員，或涉數千員工

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《其他消息》

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李家超稱政府將推３０億元前沿科技研究支援計劃；四理念開啟創科新局面，今年將選地徵求私

人發展計劃

本港上月破產呈請按月跌３﹒９％，清盤令６６宗創近１５年半新高

ＧＵＭ指３月強積金人均暫賺３３００元

羅淑佩稱擬下半年就啟德郵輪碼頭營運商合約招標

謝展寰與海關總署副署長會面，冀更多類別食品善用便利通關安排

財政部副部長廖岷晤香港證監會ＣＥＯ梁鳳儀，研深化資本市場合作

陳美寶稱低空經濟試點項目安全至上，初期僅在視距內飛行

陳茂波談ＲＩＳＣ－Ｖ稱本港可加速發展自主可控技術生態

黃碧如稱修訂公屋富戶政策非為增加庫房收入，冀鼓勵富戶向上流

房委會通過收緊公屋富戶政策，富戶租金上調

中原ＣＣＬ按周跌１﹒１７％，創逾８年半新低

國際收支去年錄８９７億赤字，相當於ＧＤＰ２﹒８％

金管局指第四季信用卡總交易額按年升１０﹒８％；第四季儲值支付工具交易額按季升１８﹒５

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港府委任香港數碼港管理公司５名新董事，下月起生效；莊太量等９人獲委任為證券及期貨事務

上訴審裁處新成員

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