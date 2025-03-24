期指高開１０９點報２３７１１，國指期貨升４０點報８７５４

《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開１０９點報２３７１１，國指期貨高開４０點報
８７５４，科指期貨高開４８點報５６５０。
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24/03/2025 09:15
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24/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１１５０張減８７９１張
24/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２９１０５７張增逾三萬四張
24/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２２７１９張，減６７２９張
21/03/2025 19:38 《再戰明天》日本及美國公布ＰＭＩ，比亞迪舜宇康師傅公布業績
21/03/2025 19:35 《日入而息》美團上季經調整多賺逾倍，蔚來上季經調整虧損擴大
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