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24/03/2025 09:15

期指高開１０９點報２３７１１，國指期貨升４０點報８７５４

　　《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開１０９點報２３７１１，國指期貨高開４０點報
８７５４，科指期貨高開４８點報５６５０。

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