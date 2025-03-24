即月期指最後交易價２３９６８升３６６點，高水６２點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２３９６８，升３６６點，高水６２點，
暫成交９９８３９張。即月國指期貨最後交易價８８７９，升１６５點，高水２８點，暫成交
１０２２７５張。另外，即月科指期貨最後交易價５７６０，升１５８點，高水２３點，暫成交
１５１８９５張。
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24/03/2025 16:31
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