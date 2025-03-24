【夜期時段】即月期指最新報２３８９２點，跌７６點，低水１４點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３９５５點，跌１３點，高水
４９點，最新報２３８９２點，跌７６點，低水１４點，合約成交８４１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８７５點，跌４點，高水２４點，最新報８８４２點，跌
３７點，低水９點，合約成交１０７７張。
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
24/03/2025 17:20
《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３９５５點，跌１３點，高水
４９點，最新報２３８９２點，跌７６點，低水１４點，合約成交８４１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８７５點，跌４點，高水２４點，最新報８８４２點，跌
３７點，低水９點，合約成交１０７７張。
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
下一篇新聞︰24/03/2025 17:17 《外圍焦點》英倫銀行總裁發表演講，美國公布ＰＭＩ
24/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２３９６８升３６６點，成交１０００８８張
24/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３９６８升３６６點，高水６２點
24/03/2025 15:31 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５７６０﹒７５升４２﹒５點
24/03/2025 09:53 《基金觀點》保德信：全球化劃為雙軌道，可發掘具優勢企業及國家
24/03/2025 09:15 期指高開１０９點報２３７１１，國指期貨升４０點報８７５４
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N