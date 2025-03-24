【夜期時段】即月期指最新報２３８９２點，跌７６點，低水１４點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３９５５點，跌１３點，高水

４９點，最新報２３８９２點，跌７６點，低水１４點，合約成交８４１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８７５點，跌４點，高水２４點，最新報８８４２點，跌

３７點，低水９點，合約成交１０７７張。

