《再戰明天》美國公布２０大城市房價指數，快手潤地招行公布業績

《經濟通通訊社２４日專訊》美國公布２０大城市房價指數，及快手潤地招行公布業績，料

為周二（２５日）市場焦點。



＊美聯儲理事發表演講，本港公布進出口數據＊



各國重要經濟活動方面，周二本港時間５：００ｐｍ，歐洲央行管委暨斯洛伐克央行總裁卡

日米爾就政策發表講話，並介紹斯洛伐克央行的最新經濟預測。晚上８：４０ｐｍ，美聯儲理事

庫格勒就「經濟前景與企業家精神」發表演講。９：０５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯

在該行舉行的會議上致開幕詞。



數據方面，周二（２５日）４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布２月出口；２月進

口；２月貿易收支。５：００ｐｍ，德國公布３月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８５﹒２升至

８６﹒８。９：００ｐｍ，美國公布１月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數

，經季節調整月率升幅料由０﹒５２％收窄至０﹒４％。１０：００ｐｍ，美國公布２月新屋銷

售，料由６５﹒７萬升至６８萬，月率料由下滑１０﹒５％改善至升３﹒５％。



在本港，明日公布業績的公司有：昆侖能源（００１３５）、光大環境（００２５７）、萬

洲國際（００２８８）、中國中藥（００５７０）、快手－Ｗ（０１０２４）、恒安國際

（０１０４４）、華潤置地（０１１０９）、華潤萬象生活（０１２０９）、藥明生物

（０２２６９）、申洲國際（０２３１３）、招商銀行（０３９６８）、海底撈（０６８６２）

、嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、農夫山泉（０９６３３）等。



另要留意美國將於周五（２８日）公布２月ＰＣＥ（個人消費支出）物價指數。（ｗａ）

